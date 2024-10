Marquise fará barragens e saneamento em São Paulo

Foto: DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO Barragem de Pedreira expectativa de conclusão é de 22 meses, assim como para Aa barragem Duas Pontes

A cearense Marquise Infraestrutura assinou contrato com o Governo de São Paulo. Fará as barragens de Pedreira e Duas Pontes, no município de Amparo. As duas barragens aumentarão a segurança hídrica para mais de 5,5 milhões de pessoas em Campinas e em 28 municípios. Com esta obra, o Governo espera garantir água na região por pelo menos 50 anos. Ambas deverão gerar 800 empregos diretos. Foram duas licitações, uma para cada represa, que tiveram 13 propostas no total, o que levou a um desconto de 17,50%. O investimento previsto era de R$ 977 milhões, mas sairá por R$ 806 milhões.

A Marquise também realizará o saneamento da Praia Grande, no município homônimo, no litoral de São Paulo. Assinou com a estatal de água e esgoto Sabesp. Entre as implantações do projeto está a construção de mais de 50 km de adutoras. Com os três contratos, a empresa cearense fecha uma de suas metas do planejamento estratégico: consolidar no estado de São Paulo até o fim do ano nos seus três principais negócios: ambiental, incorporação e infraestrutura.

