Uma nova fronteira econômica no Cariri

A primeira edição da ExpoCariri, de hoje a domingo, em Barbalha, com a participação de produtores rurais de diversos pontos do Estado, vai além do caráter festivo de eventos do gênero, como a Expocrato, também na região. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faec), Amílcar Silveira, fala na ExpoCariri como marco da abertura de uma nova fronteira agrícola, com destaque para o algodão.

O local do evento é a estação experimental da Embrapa Algodão. Há cerca de 100 empresas expositoras e 100 mil metros quadrados de plots agrícolas (campos de demonstração) de variadas culturas, incluindo fibras, grãos e forragens. Além da programação técnica haverá a exposição de produtos e serviços, estações de campo com diversas culturas como algodão, milho, sorgo, capim, mandioca, amendoim e gergelim. Além de anfitriã, a Embrapa dá a consistência técnica, com a participação de seis unidades da Embrapa - Algodão, Mandioca e Fruticultura, Semiárido, Cerrados, Milho e Sorgo, Meio Norte e Agroenergia - além das instituições parceiras.

Amílcar conversou com a rádio O POVO CBN Cariri sobre a chegada de investidores do agro à região. Ele se referiu a produtores de soja do Mato Grosso, agora com 12,5 mil hectares na Chapada do Araripe. Lá, plantarão soja e algodão, a princípio. Ele fala em atingir em 2025 uma área cultivada de 10 mil hectares.

A Faec tem caixa irrigado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) - afim do Senac no comércio e do Senai na indústria. Com recursos do Sistema S, contratou declarados 60 profissionais, incluindo agrônomos, veterinários e técnicos, para dar assistência a produtores. A Federação inaugura também hoje um escritório regional em Barbalha.

O planejamento estratégico da Faec tem números importantes: plantar 100 mil hectares de lavouras, com o emprego de 20 mil pessoas e mais dinheiro para a região do que todas as cerca de 30 prefeituras do Cariri. A propósito, o Sul do Ceará tem potenciais que nem a região se dá conta. As verticais econômicas do turismo religioso e científico, dos serviços e do polo universitário do Crajubar têm áreas férteis para esta nova fronteira agrícola.

Foto: FERNANDA BARROS Maria da Penha dá nome a lei que em 2024 completou 18 anos

SER MULHER

Campi do grupo SER serão espaço de proteção

Segunda-feira, às 14 horas, o grupo Ser Educacional inaugura o projeto Espaço Seguro. Compõe o Programa Ser Mulher e se propõe a tornar os campi do grupo espaços para atender, acolher e informar as mulheres em situação de violência sobre os seus direitos. O evento acontece na Uninassau Doroteias, com a presença de Maria da Penha, a cearense vítima de violência e que se tornou o nome da Lei federal. O projeto conta com o apoio do Instituto Banco Vermelho, Instituto Maria da Penha e Grupo Mulheres do Brasil.

TECNOLOGIA

Plataforma para recebíveis digital

A HMIT Tecnologia fechou com a FAN Capital, do Grupo FAN, para lançar uma plataforma de antecipação de recebíveis 100% digital. A solução integra as plataformas NFe Master e Portal do Fornecedor aos sistemas do cliente e da FAN Capital. O primeiro cliente a utilizar a solução é a Auto Peças Padre Cícero. O investimento em desenvolvimento da tecnologia foi de declarado R$ 1 milhão.

CONSUMO

Cimento cai no mês, mas sobe no ano

As vendas de cimento tiveram ligeira queda de 0,3% em novembro, ante novembro de 2023. Ao todo, 5,4 milhões de toneladas, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). No acumulado do ano (janeiro a novembro), os números foram positivos, alcançando 60 milhões de toneladas, aumento de 4% comparado a igual período do ano passado. O que puxa as vendas é a melhora contínua do mercado de trabalho e renda da população.

Horizontais

Provedores - Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações encerra hoje a terceira edição do Abrint Nordeste. O evento tem anunciados 60 expositores nacionais e internacionais.

Raios - A Enel registrou desde janeiro 252.710 descargas atmosféricas em todo o Ceará. Só na quarta-feira, 4, houve mais de 8.800 raios no Estado. Do total, 1.104 raios em Aurora.