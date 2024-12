Sobre ônibus, aviões e populismo

Foto: EDIMAR SOARES Entrevista Na foto: Paulo Porto Lima, Diretor do Grupo Expresso Guanabara Foto: Edimar Soares, em 17/07/2012

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), Paulo Porto Lima, também CEO da Expresso Guanabara, chama de populismo o Programa Voa Brasil, aquele do Governo Federal a permitir a compra de bilhetes a R$ 200 para aposentado. "É uma infelicidade enorme", resume. Para ele, embarcar as pessoas sem avião não deveria ser prioridade para o País.

"Fazer um programa de incentivo a pessoas de baixa renda viajar de avião. Eu acho que isso está longe de ser prioridade. Isso é política popular e não tem nenhuma sustentabilidade". Ele conversou com as rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.

Enquanto isso, ele estima o fechamento do ano com crescimento de 15% a 16% na demanda do setor rodoviário, após um primeiro semestre ainda mais expressivo, com mais de 30% de aumento da demanda - atípico, aliás.

Em larga medida, o aumento é decorrência dos preços muito altos nos bilhetes das companhias aéreas - impactado também pelo dólar. "Há uma transferência dessa demanda. Sobretudo em linhas de pouca distância". Ele cita João Pessoa, Recife, Teresina, Juazeiro do Norte e Iguatu, dentre outros. Avião mais caro e com menos opção de voo. Ele alega que os ônibus têm melhor oferta do serviço.

"A gente não concorre contra o tempo, mas na qualidade do serviço sim". E foi um ano bom para a indústria do setor, só agora a se recuperar da pandemia, segundo ele, que também controla a concessionária Mercedes-Benz, Ceará Diesel.

A Guanabara, a propósito, deverá estrear em 2025 assentos-cama em ônibus leito - Natal, Recife e Teresina. No Sul já existe em linhas até 500 km. Hoje no Brasil 30% dos ônibus rodoviários são double decker - dois andares. Um custa algo como R$ 2,5 milhões. A empresa Autotrac, de Nelson Piquet, hoje principal parceira no Brasil da Starlink, de Elon Musk, vai operar serviço de web nos ônibus da empresa.

No Ceará, uma pauta específica: a ausência de empresas licitadas para determinados municípios, no Maciço do Baturité, por exemplo. A Agência Reguladora no Estado, a Arce, é chamada de "omissa" por Paulo. Hoje não há previsão conhecida de linhas a serem abertas.

E Paulo diz haver linhas muito mal operadas. "A Fretcar deixou de operar porque havia excesso de informalidade não combatida, então a empresa quebrou. E aí fica o transporte ruim e inseguro". À Arce cabe avaliar, fiscalizar e planejar. Não tem funcionado bem.

FEBRABAN

Brasileiro aposta em regulação das bets, diz pesquisa

O brasileiro quer regulação e atuação firme do Governo frente à corrida de sites de apostas. Pesquisa contratada pela federação dos bancos, a Febraban, ao Ipespe, mostra que 59% dos entrevistados assim desejam. Outro dado: a ampla maioria não confia nas empresas de apostas on-line (85%).

E mais: 59% são contrários a esse tipo de jogo. O volume de pessoas que defende limites para as apostas e são contrários ao uso do Bolsa Família nessa modalidade chega a 60%.

O levantamento foi feito entre 15 a 23 de outubro com dois mil entrevistados em todas as regiões do País. O assunto interessa muito aos bancos, pois veem finanças pessoais definharem por essa razão.

NO VIZINHO

Spic anuncia dois parques eólicos por RS$ 755 milhões

A Spic Brasil anunciou a instalação de dois novos parques eólicos no Rio Grande do Norte. Com investimentos de R$ 755 milhões, os complexos Paraíso Farol e Pedra de Amolar ficarão em Touros, a 85km de Natal. Serão 17 aerogeradores no total, com capacidade instalada de 105,4 MW, o suficiente para abastecer 280 mil residências por ano.

Os aerogeradores dos novos complexos serão fornecidos pela Goldwind, cuja fábrica foi inaugurada em Camaçari, na Bahia. Este é o terceiro projeto eólico da Spic no Brasil, que já opera outros dois parques na Paraíba - Millennium e Vale dos Ventos - que, somados, possuem 58,2 MW de potência instalada.

MOTOS E MOTORES

Logística da Yamaha começa a operar em Itaitinga

A Yamalog, empresa de logística do Grupo Yamaha Motor do Brasil, começou a operar filial em Itaitinga. Mira na distribuição dos produtos Yamaha no Nordeste, onde já opera unidades, em Recife (PE) e Feira de Santana (BA).

Juntas, as três unidades atenderão sete estados (PE, AL, SE, RN, PB, BA e CE), com o equivalente a 76% do volume transportado na região. A expectativa é que a unidade movimente, mensalmente, 1.045 motos e motores de popa.

Fica no condomínio Log Fortaleza III, no Quarto Anel Viário. De lá, a japonesa vai atender 12 concessionárias - cinco em Fortaleza, três no interior do Ceará e quatro no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Com o investimento no Ceará, a Yamalog projeta crescimento de 47% no faturamento.

Horizontais

Adega - Os vinhos são destaque nas ofertas do Assaí. Cerca de três mil garrafas são vendidas por hora, o equivalente a 3% do mercado brasileiro.

Colação - A Colação de Grau 2024.2 da Universidade Fortaleza será hoje, às 20h, na Praça Central da Unifor. Colarão grau cerca de 1,5 mil concluintes de 39 cursos de graduação e 16 de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados).

Carros usados - O mais recente levantamento da Webmotors mostra que o preço médio dos veículos usados anunciados na plataforma teve a menor retração dos últimos três anos para o mês de novembro. A variação registrada foi de apenas -0,36% em novembro de 2024, frente a -0,79%, apontada em igual mês de 2023, uma desaceleração da ordem de 53,6%.