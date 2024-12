Logística da Yamaha começa a operar em Itaitinga (CE)

Foto: DIVULGAÇÃO YAMAHA A expectativa é que a unidade movimente, mensalmente, 1.045 motos e motores de popa

A Yamalog, empresa de logística do Grupo Yamaha Motor do Brasil, começou a operar filial em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Mira na distribuição dos produtos Yamaha no Nordeste, onde já opera unidades, em Recife (PE) e Feira de Santana (BA).

Juntas, as três unidades atenderão sete estados (PE, AL, SE, RN, PB, BA e CE), com o equivalente a 76% do volume transportado na região. A expectativa é que a unidade movimente, mensalmente, 1.045 motos e motores de popa.

Fica no condomínio Log Fortaleza III, no Quarto Anel Viário. De lá, a japonesa vai atender 12 concessionárias - cinco em Fortaleza, três no interior do Ceará e quatro no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Com o investimento no Ceará, a Yamalog projeta crescimento de 47% no faturamento.

