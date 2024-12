Governo Elmano, o recomeço

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 2612.2024: Elmano de Freitas, governador do Ceará, entrevista exclusiva para OPOVO-CBN. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Mudanças no futebol só acontecem quando os times não estão ganhando? Não necessariamente. Entram zagueiros quando o time vai vencendo e quer manter o resultado, saindo apenas nos contra-ataques. No caso de governos é um tanto diferente. Os titulares saem quando têm projetos maiores. No Ceará, com a mudança ampla, geral e irrestrita promovida pelo governador Elmano de Freitas (PT) não foi bem por esta razão.

Em agosto passado, o Instituto Atlas/Intel divulgou pesquisa sobre a avaliação dos governadores de todos os estados e Elmano apareceu com 56% de aprovação, contra 40% de desaprovação. Números positivos, porém, não explosivos. A vitória apertada de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura foi outro sinal eloquente. Doravante, vai trabalhar para melhorar o saldo de gols: fazer muitos e tomar poucos.

Para dar certo, os governos precisam se sustentar em três dimensões. Na gestão, no econômico e no social. Nas mudanças efetuadas neste mês, e concluídas ontem, Elmano delegou o êxito das três áreas ao jornalista Chagas Vieira (Casa Civil), ao presidente do PSD, Domingos Filho, e à vice-governadora Jade Romero. A este triunvirato caberá dar resultados no curto prazo.

A eles soma-se o secretário da Segurança, Roberto Sá, com a caneta na mão desde junho, com nada de surpreendente em seis meses, mas com um pacote lançado dia 17 passado. Como bem disse o ex-secretário da Articulação Política, com bom trânsito no Palácio e agora superintendente do Detran, Waldemir Catanho, em um ano e meio já tem campanha.

No rol de mudanças, uma em especial causou espanto no Banco Mundial: a retirada de Hugo Figueiredo da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A. - CIPP S.A. para acomodar Max Quintino, extraído da Casa Civil. Compete à Cipp administrar, operar, explorar e desenvolver o Terminal Portuário do Pecém, a zona industrial adjacente e a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE). Coisa para profissional.

O Banco doou US$ 9 milhões (R$ 54 milhões) outro dia e vai entrar com empréstimo dez vezes maior (R$ 540 milhões), com contrapartida do Estado no valor de US$ 10 milhões (R$ 60 milhões). Os projetos apoiados pelo Banco procuram mitigar possíveis riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados e assim acelerar a transição de projetos-piloto para a escala industrial, dizia Hugo na assinatura. Por tudo isso, o Banco Mundial vê de soslaio a solução doméstica para uma área técnica.

SEM HESITAÇÃO

Elmano firme e coerente, na visão do agro

"Ele foi muito firme e coerente na defesa dos drones", assim reagiu o fundador da Agrícola Famosa e diretor da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos, sobre a entrevista do governador Elmano de Freitas (PT) à rádio O POVO CBN ontem. Elmano não hesitou ante a reação dura de aliados, em especial o deputado estadual Renato Roseno (PSol).

Ele argumenta que a pulverização por avião segue proibida. Ademais, diz Elmano, o drone é mais seguro do que a aplicação por trabalhadores. "Nessa transição, acho mais prudente que até termos o defensivo agroecológico, que seja por drone e não por uma pessoa". Sobre a atitude virulenta de aliados, ele disse que para ser governador é preciso ter o coração grande.

Horizontais

Sobral e só- A Volvo Car Brasil instalou 63 eletropostos por todo o País em 2024. Cresceu rápido. Em janeiro deste ano, a marca tinha apenas dez de carga rápida em funcionamento nas rodovias brasileiras. Mas ainda falta muito. No Ceará, hoje o único eletroposto disponível está no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, no Auto Posto Gatão.

Devo, não nego e pago em dois meses - Do total de dívidas dos consumidores vencidas em julho no País, 63% foram regularizadas em até 60 dias da negativação - até setembro. Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian. As contas cujo valores eram acima de R$ 10 mil foram as mais priorizadas no período (75,6%).

Carne de lata - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 120 milhões, na modalidade capital de giro, para apoiar a necessidade de liquidez da Conservas Oderich S.A, empresa afetada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio deste ano.