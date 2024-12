Beach Club no Cumbuco dentro do Vila Galé

Foto: DIVULGAÇÃO Mira esportes náuticos e gastronomia no Cumbuco

O Mira chega ao litoral do Cumbuco posicionado como um beach club que integra esporte, gastronomia, entretenimento e lifestyle. Fica no novo hotel do grupo português Vila Galé. Mirando na âncora kitesurfe, o Kite Club é equipado com equipamentos da marca Duotone, além de contar com instrutores bilíngues certificados. Terá aulas de kitesurf, windsurf e foil. Vai usar a Lagoa do Cauípe, em frente ao clube, e o mar aberto. A gastronomia foi entregue ao chef Albertino Araújo, diplomado por Le Cordon Bleu. A agenda de réveillon começou na quinta-feira.

