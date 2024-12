A prova de fogo da Enel será o réveillon

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.12.2024: ENEL / Caminhão da ENEL . (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

A Enel Distribuição Ceará montou uma operação especial para as festas de fim de ano. Anuncia cerca de 500 equipes de plantão em todo o Estado, com atenção especial para as áreas turísticas, motivo de muitos desgastes no passado. Haverá três subestações móveis de até 33 MVA pelo o estado, para atender ocorrências de maior porte.

Vai usar também geradores e inversores serão reforçados na estrutura, para atendimento emergencial e clientes eletrodependentes. As traumatizadas Icaraí de Amontada, Moitas e Guajiru terão um novo alimentador de energia.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. O cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento, no período do Réveillon, abrirão no dia 31 de dezembro até às 12h e estarão fechadas no dia 1º de janeiro, reabrindo normalmente na quinta-feira, 2 de janeiro.

