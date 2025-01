IFCE no lugar da Ciops ainda vai levar um tempo

Foto: Divulgação/SSPDS FACHADA da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro São Gerardo, onde está previsto campus do IFCE

A saída da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops-SSPDS) da Bezerra de Menezes (São Gerardo) para a sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o pentágono do Ceará, na Borges de Melo, a reunir serviços de 13 instituições, em investimento federal e estadual de R$ 11.256.737,06, abre a contagem para a ocupação da antiga sede pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE). Uma quadra inteira. A empresa Geopac assina o projeto a ser ainda apresentado. A empresa tem sede no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

No passado, já foi um quartel do Exército (CPOR), depois virou a sede da Secretaria da Segurança (SSPDS). "Estamos em fase de projeto de arquitetura, após isso a licitação das obras e reformas, na sequência implantação do campus", resume o reitor do IFCE, Wally Menezes. A rigor, a Bezerra de Menezes não é tão distante assim da 13 de Maio, onde fica o campus principal do IFCE. Assim, em paralelo, Wally diz que estão a estudar quais os cursos a serem implantados na Bezerra.

Ele afirma que abrir na área "estava no radar". Hoje, além da 13 de Maio (antiga Escola Técnica Federal), o IFCE tem campi em Cascavel, Lavras da Mangabeira, Mauriti e Campos Sales (os três últimos no Cariri). Na Capital, terá São Gerardo e Messejana. Pelo andar da carruagem, porém, o reitor estima o prazo para a mudança até dezembro.

