Praia do Futuro: lei bela e inócua

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.01.25 Fotos Aéreas das barracas da Praia do Futuro (FCO FONTENELE/O POVO)

A lei que reconhece as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro é bela e inócua. Gerou alguma comoção, mas, na prática, nada altera o impasse entre Brasília e os barraqueiros quanto à ocupação da faixa litorânea. Em verdade, acabou por atolar uma negociação já em curso entre o Fórum da Praia e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o ente da União a quem cabe tratar do tema.

A medida foi publicada na quarta, 8, no Diário Oficial da União, com um veto de Lula que traz embutido uma irritação do Ministério. Lula foi orientado pela Advocacia Geral da União (AGU), provocada pelo MPF do Ceará. A AGU compreendeu que retirava da União a autoridade sobre a matéria, o que seria até inconstitucional. Lembra a chamada PEC das Praias? Seria uma versão dela.

A proposta aprovada com veto, nascida no Congresso Nacional, destaca os empreendimentos como espaços culturais importantes, valorizando a gastronomia local, eventos tradicionais e tal e coisa e coisa e tal. Contudo, ao condicionar intervenções ao aval apenas da Prefeitura gerou a sensação no Ministério de que houve uma esperteza.

Fórum segue vivo

De todo modo, ao tempo em que saiu o reconhecimento, o Fórum não se desmontou. São 26 instituições públicas e privadas. Já há da parte dos barraqueiros a compreensão de que não se pode ter tudo, ainda que não aceitem ter tanto a menos. Noutros termos, terão área menor, mas não tão pouco como propôs o Ministério da Gestão. As barracas ainda manteriam infraestrutura maior do que o nome sugere: barracas. São restaurantes à beira mar.

O que se quer

O procurador da República Alessander Sales já sintetizou no O POVO o cerne do Fórum. "O Fórum da Praia do Futuro enxerga no conflito três interesses públicos distintos: a preservação do uso comum de uma generosa faixa de praia e sua sustentabilidade ambiental, as repercussões sociais das atividades econômicas ali desenvolvidas e a segurança jurídica que exige a resolutividade de uma judicialização que, neste ano, completará duas décadas sem decisão definitiva".

Desta leitura saiu a proposta sugerindo a mínima utilização de faixa de praia, com importante redução no número e no tamanho das barracas, retirada de estruturas de clubes e de equipamentos fixos na faixa de areia.

Mas veredicto mesmo nada ainda.

Foto: Divulgação/SSPDS FACHADA da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro São Gerardo, onde está previsto campus do IFCE

BEZERRA DE MENEZES

IFCE no lugar da Ciops ainda vai levar um tempo

A saída da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops-SSPDS) da Bezerra de Menezes (São Gerardo) para a sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o pentágono do Ceará, na Borges de Melo, a reunir serviços de 13 instituições, em investimento federal e estadual de R$ 11.256.737,06, abre a contagem para a ocupação da antiga sede pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE). Uma quadra inteira.

No passado, já foi um quartel do Exército (CPOR), depois virou a sede da Secretaria da Segurança (SSPDS). "Estamos em fase de projeto de arquitetura, após isso a licitação das obras e reformas, na sequência implantação do campus", resume o reitor do IFCE, Wally Menezes. A rigor, a Bezerra de Menezes não é tão distante assim da 13 de Maio, onde fica o campus principal do IFCE. Assim, em paralelo, Wally diz que estão a estudar quais os cursos a serem implantados na Bezerra.

Ele afirma que abrir na área "estava no radar". Hoje, além da 13 de Maio (antiga Escola Técnica Federal), o IFCE tem campi em Cascavel, Lavras da Mangabeira, Mauriti e Campos Sales (os três últimos no Cariri). Na Capital, terá São Gerardo e Messejana. Pelo andar da carruagem, porém, o reitor estima o prazo para a mudança até dezembro.

NEM TUDO SÃO FLORES

Auê no chão do praça

A Prefeitura de Fortaleza anuncia participação na "Auê Feira Criativa", realizada ontem e hoje, das 16h às 22h, na Praça do Hospital Militar (das Flores), na Aldeota. A exemplo da gestão passada, leva projetos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Empreendedores cadastrados nos Programas da Pasta terão seus produtos expostos. Já os demais expositores pagam por estande na feira, mesmo na praça pública - FR$ 550 por dois dias. A contrapartida em forma de gratuidade para os estandes do Município é pouco.

MARKETING

Onde estão as grandes marcas do Ceará?

O fim iminente da equipe de futsal do Fortaleza, embora campeã brasileira em 2024, por falta de patrocínio, denota, no mínimo, uma certa indiferença das grandes marcas do Estado com os esportes. Nem seria favor. No caso do futebol profissional, os dois principais clubes estão na Série A este ano, mas a ausência de grandes grupos é gritante. Exceções para Zenir, por exemplo, a rede de lojas de eletrodomésticos de Iguatu.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PRESIDENTE da Conab, Edegar Pretto

HÁ VAGAS

Conab fará concurso com inicial de R$ 8,1 mil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fará em breve novo concurso público. O Instituto Consulpam foi escolhido para organizar o certame. Estão previstas 403 vagas (incluindo Analistas e Assistentes), distribuídas em todo o País.

As vagas para Analista abrangem as formações em Administração, Engenharia Agronômica, Economia, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Gestão do Agronegócio, Engenharia Civil, Direito, Pedagogia, Engenharia Agrícola, Relações Públicas, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Psicologia, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Letras, Estatística, Nutrição, Engenharia de Segurança do Trabalho, Arquivologia e Engenharia de Alimentos, com salário inicial de R$ 8.140,88 e benefícios. Já para Assistente - Administrativo, Assistente - Técnico Agrícola, Assistente - TI e Assistente - Contabilidade, têm salário inicial de R$ 3.459,87, mais benefícios.

Foto: EVILAZIO BEZERRA Ozires Silva, ex-professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), fundador e ex-presidente da Embraer, ex-presidente da Petrobras e ex-ministro da Infraestrutura em foto de 26 de agosto de 2013

EXPERIÊNCIA

Lições de Ozires Lopes Silva, 94

Na quarta-feira passada, o engenheiro, ex-ministro da Infraestrutura e das Comunicações, além de um dos fundadores e ex-presidente da Embraer, Ozires Lopes Silva, completou 94 anos. Em 2018, no Roda Viva, da TV Cultura, ele disse que a experiência de um ano como ministro ensinou-lhe que o Governo brasileiro é uma organização feita para não funcionar e que era um sucesso porque não funcionava.

Ele permaneceu dois anos como ministro da Infraestrutura e Comunicações do Governo Collor, depois retornou para a Embraer em 1992 e presidiu a companhia até sua privatização em dezembro de 1994. Ozires assumiu a Presidência da Varig em 2000, permanecendo no cargo por dois anos. Ele era a última esperança da companhia.

A propósito da captação de gente talentosa e séria para o serviço público, eis um desafio colossal para governantes. Para compor ganhos mais atraentes, já criaram os velhos jetons. A saída agora são os conselhos. Tem para todos os gostos.

Horizontais

Bolsos dos coletes - Depois do colete da Defesa Civil de Evandro Leitão, o governador Elmano de Freitas (ambos do PT), estreou o colete da Ciops. Foi durante a inauguração do novo Centro de Tecnologia Avançada e Monitoramento de Segurança da Ciops, na sexta.

Estágio - O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-7) abriu inscrições para o Processo Seletivo de estagiários de nível superior. Para Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. As bolsas variam de R$ 863 a R$ 1.050. Inscrição até hoje.

Azul com amarelo queimado - A fusão da Gol e da Azul parece iminente e o mercado financeiro rói as unhas na torcida.

Sem álcool - Uma tendência jorrada das redes sociais já é lida como séria pela indústria das bebidas. O chamado "dry january" sugere o que o termo sugere em inglês: um janeiro a seco, sem álcool. O setor, aliás, já investe em bebidas zero álcool a mirar na geração saúde.