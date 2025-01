Infraero perto de desistir do Ceará

Foto: Divulgação/Governo do Estado/Carlos Gibaja PISTA do aeroporto de Jericoacoara

A Infraero está a um passo de romper a relação com o Governo do Ceará, leia-se Superintendência de Obras Públicas (SOP). A Coluna apurou que no Governo do Estado já dá como certa a desistência da estatal federal de continuar a gestão de aeroportos cearenses. As chuvas intensas dos últimos dias, com mais danos causados, reforçaram a pressão para que o Estado cumpra o combinado: investir R$ 7,5 milhões nos aeroportos localizados no Interior.

Do total de investimentos prometidos, R$ 4 milhões seriam apenas para Quixadá, para onde a Azul Conecta havia abortado o início de frequência, ainda em julho de 2024, por falta de condições de segurança. Já este ano, a companhia anunciou o fim de todos os voos de Fortaleza para Sobral, Cruz-Jeri, Iguatu, São Benedito e Crateús. O gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da companhia, Vitor Silva, atribuiu ao aumento dos custos de insumos, da alta do dólar e da baixa demanda de voos na região. Dentro do Governo também existe a resignação quanto ao retorno das operações. Isto só reforça a pouca disposição do Estado para pôr dinheiro no setor.

A estatal de gestão de aeroportos já havia desistido de manter a gestão dos aeroportos do Ceará e acabou voltando atrás após negociações que incluíram reajuste de tarifas. Mas não bastou.

No dia 26 de dezembro do ano passado, o diretor comercial da Infraero, Tiago Chagas Faierstein, enviou um ofício áspero para o diretor de Infraestrutura Rodoviária e Aeroportuária da SOP, Sérgio Azevedo. No ofício, ele reclamava do descumprimento de acertos por parte da SOP. Citou uma reunião desmarcada de véspera. Seria dia 27 de dezembro, mas foi pedido reagendamento para a primeira quinzena de janeiro agora. Ademais, citou a falta de um cronograma dos investimentos previstos.

Tiago concluiu dizendo: "Assim, em que pese a parceria firmada com esse Órgão, informo que manteremos o prazo final do dia 31/12/2024, para regularização das citadas pendências, o que, não ocorrendo, permitirá a Infraero a imediata desmobilização dos aeroportos via rescisão do atual contrato, pelos motivos reiteradamente expostos". Já estamos nos acréscimos, portanto.

Na pauta de Infraero e SOP, há ainda um hangar no aeroporto de Aracati. Pelo contrato, o hangar deveria ser entregue à Infraero para exploração comercial, no Brasil e fora. Já houve até visita de empresas de manutenção da aeronave. Um filão importante para o turismo também. Os pilotos de avião trazem as aeronaves e permanecem no destino, por vezes com a família. Aracati, Canoa Quebrada é um atrativo turístico. O hangar é de 2014, custou cerca de R$ 30 milhões na época.

Na segunda-feira, Sérgio conversou com o redator da Coluna na rádio O POVO CBN. Na Infraero, as falas não foram bem recebidas. Viu-se distância abissal entre o discurso e a prática na relação com a empresa.

RESTAURANTES

iFood oferece dois meses grátis para novatos

O iFood está a oferecer dois meses de mensalidade grátis para novos restaurantes. Vale para todos os parceiros que ingressarem na plataforma até março. A plataforma diz que os estabelecimentos que se cadastrem podem dobrar o número de pedidos nos três primeiros meses.

R$ 28,6 MILHÕES

BNB tem dinheiro para geração de energia

O Banco do Nordeste tem dinheiro para quem estiver disposto a gerar sua própria energia elétrica com placas fotovoltaicas. O BNB financia a compra e instalação dos equipamentos. Para o Ceará, são R$28,6 milhões em crédito. Os projetos de até R$100 mil podem ser financiados com prazo de até oito anos. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) oferecidos com taxas de juros a partir de 0,63% ao mês.

DRAGÃO DO MAR

Reforma demora e tapumes caem

A reforma da Praça Almirante Saldanha, no entorno do Centro Dragão do Mar, perdeu até os tapumes. A obra é muito lenta. Das quatro etapas, apenas uma foi concluída. A empresa contratada não cumpriu o que devia e acabou sofrendo distrato. A secretária da Cultura, Luisa Cela, diz que a previsão é ter a segunda empresa classificada na licitação a trabalhar já em fevereiro. Quanto aos tapumes, ela afirmou que hoje deverão ser reinstalados.

Horizontais

Uniforça - A Rede Uniforça inaugura na quinta-feira, 23, às 16 horas, o nosso novo Centro de Distribuição, em Itaitinga. Também vai premiar os "Melhores Fornecedores do Ano" com o Prêmio Mais Uniforça 2024. No convite, mulheres Vestido Midi, e Homens Camisa Calça Social.

Papicool - Empresas de fora precisam se conectar com a cultura local. Até nas pronúncias. A rede Atacadão anuncia loja com locutor se referindo ao "Pápicu".