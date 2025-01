Motos por app na casa do sem jeito? Não

Foto: FERNANDA BARROS Motos por app 99Moto alcança 57 milhões de pessoas e 60% do País, no vácuo do transporte público

A Prefeitura de São Paulo quer brigar com a 99. Pediu à Justiça multa de R$1 milhão por dia para a empresa pela insistência em operar serviço de moto por app na cidade. Então, o 99Moto roda à vontade em Fortaleza e outras cidades. A propósito, a disseminação do serviço (também operado por Uber Motos e mototáxis - há anos) é efeito óbvio do tipo de transporte público oferecido ao contribuinte.

A 99 insiste, mesmo com a Justiça mantendo a suspensão do serviço. A Prefeitura paulistana cita decreto de 2023 que proíbe mototáxi e moto por app. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aponta os impactos para a saúde pública, dada a estatística de acidentes. A 99 usa como argumento uma lei federal de 2012, a regulamentar o serviço, e que permite a funcionalidade em várias cidades.

Houvesse ônibus, trem e metrô de qualidade, existiria menos gente disposta a arriscar o tornozelo e a vida até. E a conta é atuarial. O IJF em Fortaleza e a Previdência Social que o digam. À Prefeitura e Governo (que voltou a agir no trânsito da Capital, ressuscitando o Bptran em forma de BPRE) caberia agir no antes e no depois.

Antes para melhorar o transporte e depois aplicando o Código de trânsito com rigor. Haveria mais leitos disponiveis nas UPAs, Frotinhas e Frotão. Mas é antipático e ninguém parece se interessar muito por isso.

Para ler a Coluna completa, clique aqui