Ibama abre 460 vagas; também no Ceará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o edital de concurso para 460 vagas para analistas do órgão, de nível superior. A banca escolhida para organizar o certame é o Cebraspe. Das 460 vagas, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental, distribuídas para as 27 unidades da Federação. A remuneração é de R$ 9.994,60, para todos os cargos.

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas da próxima quinta-feira (30) até o dia 18 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever online no site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95.

Para ocupação dos cargos, é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O(a)s aprovado(a)s para os cargos de analista administrativo realizarão todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ibama (Lei nº 10.410/2002).

Já para os cargos de analista ambiental, as competências abrangem planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais (Lei nº 10.410/2022).

