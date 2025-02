Obras do novo campus Iracema da UFC começam mês que vem

Foto: MAURI MELO Acquario começou a ser construído em 2012 e teve as obras paradas em 2015

As obras do novo Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e Centro Tecnológico e Ciência Naturais, no local do Acquario Ceará, não concluído pelo Estado, começam em março. O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio de Almeida, anunciou a homologação da licitação para as obras. Os novos equipamentos compõem o chamado Campus Iracema da UFC. A ordem de serviço será assinada com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. A Construtora Porto Ltda foi a licitada. Fará por R$ 113.931.652,57.

A decisão de transformar o Acquario nunca terminado em campus da UFC foi revelada com exclusividade pela Coluna em 20 de dezembro de 2023. Lembre aqui.

Custódio afirma que os recursos estão assegurados no chamado PAC Universidades, anunciado pelo presidente Lula em junho do ano passado. “Não entram recursos da própria UFC”.

O histórico da transferência do aquário para a UFC começou com o protocolo de intenções de 28 de dezembro de 2023. Foi quando teve início o trâmite para a doação tanto do que já havia sido erguido pelo Governo estadual como do terreno, pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Em maio de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou a doação pelo Estado e em seguida foi confirmada a doação pelo Dnocs. Custódio diz que entre maio e setembro houve "grande mobilização da equipe de arquitetos da Universidade para readequar a obra ao novo uso".

Como projeto concluído em setembro, foi aberta a licitação em 19 de setembro. Após a abertura, conforme a Lei das Licitações, são necessários 90 dias para abrir o resultado. Foi quando em 19 de dezembro, saiu o resultado, com a abertura dos prazos legais para recursos.

Acordo possibilita a instalação do Campus Iracema no local onde ficaria o Acquario Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará