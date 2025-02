ArcelorMittal do Pecém deve ser menos afetada por tarifas dos EUA

Foto: EVILÁZIO BEZERRA FORTALEZA, CE, BRASIL, 22-02-2017: Fotos Aéreas da Companhia Siderúrgica do Pécem (CSP) no Pécem. (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO)

A proteção para a ArcelorMittal Pecém, ante a tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, viria em caso de venda intracompany - para outra unidade do grupo nos Estados Unidos. Um ex-alto executivo da siderúrgica do Pecém avalia: "Ou seja, a tarifa vai ser cobrada, mas Pecém não deve perder venda, pois acho que parte dessa venda deve ser para empresa do grupo". Já o grupo ArcelorMittal terá impactos globais. A unidade Tubarão deverá ser a mais atingida. Ela produz semi-acabados de aço – placas e bobinas laminadas a quente.

O que pode proteger a siderúrgica do Pecém da sobretaxa de Trump

Pecém tem mercado no México, na Europa e no Brasil, mercados capazes de absorver parte das vendas para os EUA. Um executivo da siderúrgica no Ceará destaca que qualidade do aço de Pecém é difícil de ser encontrada. "Ele é muito puro e atende especificações difíceis de ser atendidas".