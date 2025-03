Quando dinheiro não traz felicidade

Foto: Reprodução/ Youtube Presidente deu declaração em evento de assinatura da Medida Provisória que estabelece a linha de empréstimo consignado Crédito do Trabalhador, no Palácio do Planalto.

O presidente Lula vê no empréstimo consignado em carteira de trabalho um dinheiro novo a circular na praça e a animar eleitores, o comércio e a indústria. Um ânimo capaz de mudar a sensação térmica da economia nesta segunda metade de mandato, como possível retorno aos áureos tempos de aprovação popular nas alturas. Contudo, é exatamente o oposto da recomendação de quem assiste a tudo com o coração tranquilo, os analistas econômicos não orgânicos do PT.

Lula comete um desserviço ao distinto público. Mira apenas no interesse imediatista de 2026. "Não é para sair gastando dinheiro. Não é para pegar empréstimo para pagar outro. É para aumentar o patrimônio. Para comprar alguma coisa que aumente a capacidade de viver melhor, melhorar a nossa casa, a educação dos nossos filhos, para resolver problema de doença. Não podemos achar que vamos fazer uma política para vocês se endividarem", disse Lula. "Tem que pegar crédito de forma criteriosa".

Apesar de o presidente desdenhar da ideia de pegar empréstimo para pagar outro, a orientação média é a de que os consumidores endividados troquem seus empréstimos "mais caros" por linhas de crédito com taxas menores, mais "baratas". Basta mirar em quem está encalacrado com o cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito. As taxas são imensamente mais altas do que as praticadas no consignado com desconto em folha. A explicação básica para a taxa menor é a segurança do banco ante pagamento líquido e certo.

O professor do IBMEC e educador financeiro, João Victorino, alertou ontem na rádio O POVO CBN para o mantra: antes de mais nada, nunca gastar mais do que recebe. Ademais, sugere conter o impulso no consumo antes de assinar. Ele cita pesquisas recentes (da Anbima) sobre dificuldade de dormir em 39% de quem deve.

Nesse contexto, aquele lema de quem já tem dinheiro e quer os pobres se conformando até faz sentido: o dinheiro não traz felicidade.

ANÁLISE MOODY`S

Quem deve avançar com consignados

Ainda sobre os consignados, a agência de classificação de risco Moody's aposta que Banco do Brasil e Caixa, já experientes no ramo de empréstimos do gênero, devem nadar de braçada. Em todo caso, as fintechs também terão velocidade na captação. Vide Nubank, Inter, C6 e outros. A análise está em relatório da agência.

HOJE

Wally toma posse para mais 4 anos no IFCE

A posse de Wally Menezes para mais um mandato de quatro anos como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) será hoje, às 15h, na Reitoria, no bairro Jardim América. O ministro da Educação, Camilo Santana, presidirá a solenidade. Wally diz que o principal foco do segundo mandato será a consolidação da expansão do Instituto, anunciada em março do ano passado. O IFCE ganhará seis novos campi.

Com isso, terá 39 unidades em todas as regiões do estado. O campus da Bezerra de Menezes será na antiga sede da Secretaria da Segurança (SSPDS), mas não há data fechada. Por ora, o prédio de uma quadra inteira está sem uso.

POR 5 DIAS

Azul reforça voos para Fortaleza e Juazeiro em abril

De 17 a 21 de abril, a Azul anuncia reforço nas rotas para o Nordeste. Recife, o maior hub da Azul na região, com 20 voos; Natal, com sete voos; Porto Seguro, com seis; Maceió, com cinco; Aracaju, com quatro; Fortaleza, Juazeiro do Norte e Petrolina (PE), com três voos cada; João Pessoa, São Luís e Salvador, com dois voos cada.

Os voos adicionais foram planejados para destinos turísticos e cidades com maior fluxo de passageiros, devido a festas tradicionais na época. As rotas com mais voos são Fortaleza-Recife; Recife-Petrolina e Recife-Juazeiro do Norte, com três voos cada. Juazeiro do Norte é um dos destaques no período, pois recebe muitos romeiros por causa do Padre Cícero.

Horizontais

Sem cinto - Em vídeo postado pelo governador Elmano de Freitas (PT) no Instagram aparecem o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PDT), o deputado Sérgio Aguiar (PSB) e a prefeita de Camocim Betinha Magalhães (PSB) no banco traseiro do carro. Atrás, ninguém usa cinto de segurança. Elmano usa.

Companheirada - Amanhã, das 11h às 18h, haverá a festa de aniversário de 79 anos de José Dirceu e a celebração de seus 60 anos de militância. Será no Galpão Cultural Elza Soares - Armazém do Campo do MST, em São Paulo. Estão fazendo credenciamento de imprensa.

Motocas - A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus registrou alta de 21,7% no primeiro bimestre de 2025. Segundo dados da associação dos fabricantes, a Abraciclo, foram produzidas 342.799 unidades, o melhor resultado para o setor em 14 anos. Em fevereiro foram produzidas 176.698 motocicletas, volume 25,8% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 6,4% na comparação com janeiro.