Wally toma posse para mais 4 anos no IFCE

Foto: DIVULGAÇÃO Wally: novo mandato e desafio de manter expansão do IFCE

A posse de Wally Menezes para mais um mandato de quatro anos como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) será nesta sexta-feira, 14, às 15h, na Reitoria , no bairro Jardim América, em Fortaleza. O ministro da Educação, Camilo Santana, presidirá a solenidade.

Wally diz que o principal foco do segundo mandato será a consolidação da expansão do Instituto, anunciada em março do ano passado. O IFCE ganhará seis novos campi. Com isso, terá 39 unidades em todas as regiões do estado.

Os novos campi serão construídos nos municípios de Campos Sales, Cascavel, Lavras da Mangabeira, Mauriti e Fortaleza - nos bairros Messejana e São Gerardo. Neste último, uma quadra inteira, hoje sem uso. É o local onde já houve um quartel do Exército e depois a sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na avenida Bezerra de Menezes.

IFCE no lugar da Ciops ainda vai levar um tempo

Quando estiverem em funcionamento, as unidades oferecerão 8,4 mil novas vagas, sobretudo em cursos técnicos integrados ao ensino médio. A autorização da elaboração de projetos dos novos campi foi realizada pelo Governo Federal em outubro passado, via Ministério da Educação.

O evento desta sexta também terá a posse de 30 diretores-gerais do IFCE eleitos e reeleitos para os campi da capital e do interior:

Acaraú - Rubens Galdino Feijó

Acopiara - Kelvio Felipe dos Santos

Aracati - Mário Wedney de Lima Moreira

Baturité - Glaucilene Lima Maia Pinheiro

Boa Viagem - João Paulo Arcelino do Rêgo

Camocim - Roger Almeida Gomes

Canindé - Diná Santana de Sousa

Caucaia - Jarbas Rocha Martins

Cedro - Antony Gleydson Lima Bastos

Crateús - Diego Ximenes Macedo

Crato - Nustenil Segundo de Moraes Lima Marinus

Fortaleza - Adriana Guimarães Costa

Horizonte - Maria Madalena da Silva

Iguatu - Francisco Heber da Silva

Itapipoca - Breno Anderson Leitão Ursulino

Jaguaribe - Antônio Augusto Teixeira Peixoto

Juazeiro do Norte - Alex Jussileno Viana Bezerra

Limoeiro do Norte - Francisco Valmir Dias Soares Junior

Maracanaú - Rossana Barros Silveira

Maranguape - Robson da Silva Siqueira

Morada Nova - Leonardo Freitas Galvão de Albuquerque

Paracuru - Manoel Paiva de Araújo Neto

Pecém - Francisca Lívia Costa Pires

Quixadá - Alexandre César Praxedes Rodrigues

Sobral - Wilton Bezerra de Fraga

Tabuleiro do Norte - Samuel Lázaro Luz Lemos

Tauá - Weberte Alan Sombra

Tianguá - Clemilton da Silva Ferreira

Ubajara - Mário de Oliveira Rebouças Neto

Umirim - Maria Michele Colaço Pinheiro

Biografia do reitor

José Wally Mendonça Menezes é ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), do curso técnico de Telecomunicações. É graduado (licenciado e bacharel), mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É professor do IFCE desde 2010, quando começou a lecionar no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) do campus de Fortaleza.

Já atuou em vários cargos de gestão no IFCE, entre os quais coordenador de cursos, coordenador de Inovação, coordenador de Pós-graduação e assessor da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. De 2017 a 2020 ocupou o cargo de pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto.

Desde 2021, é reitor do IFCE, eleito pela comunidade acadêmica. É pesquisador do laboratório de Fotônica e Eletromagnetismo aplicado/IFCE e colaborador do Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais (LOCEM/UFC).