Master e Bernoulli criam o Multitude Sistema de Ensino

O Master Soluções Educacionais fechou com a Bernoulli Educação, dando origem ao Multitude Sistema de Ensino. Master tem dois colégios em Fortaleza e um em Natal. Bernoulli Educação é formado pelo Bernoulli Go (com três unidades em Belo Horizonte, uma em Nova Lima - também em Minas - e uma em Salvador) e o sistema de ensino. O negócio não envolve os colégios. A atuação da nova empresa é nacional. Não foram revelados os percentuais de ambos os sócios, tampouco os valores envolvidos na transação.

O diretor executivo do Master, Matheus Leitão, disse que estão trabalhando no fechamento da nova coleção de Ensino Médio, prevista para 2026. Ele também anunciou nova estrutura de marketing. Bernoulli opera centros comerciais de distribuição próprios. A nova sede administrativa, em Fortaleza, fica no Hub Plural, no Scopa Platinum, na Aldeota. Tem ramificações em Minas Gerais (Contagem) e São Paulo (Guarulhos), onde Bernoulli já está. Matheus é filho do fundador do Colégio Master, Nazareno Oliveira.

Hoje, Master tem 20 mil estudantes em seu sistema de ensino. Já Bernoulli mais de 330 mil, com 1 mil escolas, no Brasil e Japão. “O plano é atingir uma fatia do mercado que Bernoulli não alcança ou não deveria pegar”, disse Matheus. Ambos têm como discurso além dos conteúdos o atendimento personalizado às escolas-clientes.