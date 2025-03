69% dos objetos perdidos no Metrofor não são recuperados

Foto: DIVULGAÇÃO- METROFOR Desde março do ano passado, a unidade passou a atender até as 19h, de segunda a sexta-feira, ampliando o serviço em duas horas. Também passou a funcionar aos sábados, das 8h às 14h. No decorrer do ano, divulgações na imprensa e nas redes sociais também contribuíram para o maior número de resgates

Naquela estação. O Metrofor informa que 31% dos objetos perdidos por passageiros nos trens e estações foram resgatados por seus proprietários em 2024. O índice supera os 16% de resgates em 2023. A notícia também pode ser lida assim: 69% dos objetos perdidos não são resgatados. O Metrofor diz que o crescimento é resultado da ampliação dos dias e horários de funcionamento do setor de Achados e Perdidos.

No total, foram 481 objetos e documentos recuperados por seus donos, em um universo de 1.547 itens perdidos pelos passageiros durante viagens nas linhas Sul, Oeste e Nordeste.

Desde março do ano passado, a unidade passou a atender até as 19h, de segunda a sexta-feira, ampliando o serviço em duas horas. Também passou a funcionar aos sábados, das 8h às 14h.



Os objetos mais esquecidos por passageiros são garrafas de hidratação e guarda-chuvas, além de chaves, cartões e documentos. Tem também álbum de fotografias. Tem uma coleção de imagens de uma família, como passeios, aniversários e registros da rotina. O álbum foi encontrado na Estação José de Alencar, em 2021, e segue no setor de Achados e Perdidos, aguardando resgate.

Sim, o Metrofor abriu o álbum.

SERVIÇO

O atendimento do Achados e Perdidos do Metrofor é feito por telefone, via (85) 3212-1069. Presencialmente, na Estação Chico da Silva. O horário de funcionamento é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 14h, aos sábados.

Itens armazenados no setor ficam disponíveis para resgate por 90 dias. Para retirar um objeto, é necessário apresentar um documento de identidade e fornecer uma descrição do item e das circunstâncias da perda.