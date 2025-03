BNDES: R$ 690 milhões para a Casa dos Ventos

Foto: Reprodução/Instagram casadosventos Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor total de R$ 690 milhões para a TGR Subholding 1 S.A., subsidiária da Casa dos Ventos, de origem cearense, implantar dois parques no Complexo Eólico Serra do Tigre, nos municípios de Campo Redondo, Currais Novos, Lajes Pintadas e São Tomé, todos no Rio Grande do Norte. Os aerogeradores do Complexo Eólico Serra do Tigre serão fornecidos pela Vestas, com fabricação em Aquiraz.

Do total financiado, R$ 500 milhões são recursos do Fundo Clima (operação contratada com as novas condições para apoio a projetos eólicos, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional em dezembro de 2024) e R$ 190 milhões são do BNDES Finem (Linha Incentivada B/Energia). Ao todo, o projeto prevê investimento de R$ 889,4 milhões.

Serra do Tigre é um complexo eólico formado por 12 parques, com capacidade total de 756 MW. A implantação começou no quarto trimestre de 2023 e a operação comercial plena está prevista para o início de 2026. Para a construção de todo o complexo a previsão é de geração de cerca de 3,5 mil empregos diretos e indiretos.

O financiamento do BNDES contempla o parque Ventos de São Rafael 03 e 06, com capacidade instalada total de 121,5 MW, e o sistema de transmissão associado composto por duas linhas de transmissão com 114 km e 25 km de extensão cada uma e duas subestações coletoras. A conexão do complexo ao Sistema Interligado Nacional (SIN) se dará por meio da Subestação (SE) Santa Luzia II, de propriedade do Grupo Neoenergia.

NAQUELA ESTAÇÃO

69% dos objetos perdidos no Metrofor não são recuperados

O Metrofor informa que 31% dos objetos perdidos por passageiros nos trens e estações foram resgatados por seus proprietários em 2024. O índice supera os 16% de resgates em 2023. A notícia também pode ser lida assim: 69% dos objetos perdidos não são resgatados. O Metrofor diz que o crescimento é resultado da ampliação dos dias e horários de funcionamento do setor de Achados e Perdidos.

UM POUCO

Inadimplência do aluguel sobe em fevereiro

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará apresentou alta em fevereiro de 2025, saindo de 4,17% no mês anterior para 5,14%, com variação de 0,97 ponto percentual. Quando comparado com o mesmo período de 2024 (6,89%), a taxa de inadimplência apresentou retração de 1,75 ponto porcentual.

Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no País.

Foto: DIVULGAÇÃO / ACERVO JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ desembargador federal Roberto Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)

EM RECIFE

Posse de cearense na Presidência do TRF5 será na segunda

O desembargador cearense Roberto Machado assume no dia 31 a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Uma das metas dele é promover concursos para magistrados. Há 64 vagas em aberto na 5ª Região. Outro cearense, o desembargador Leonardo Resende assume a Corregedoria-Regional.

A solenidade está marcada para começar às 17h, no Salão do Pleno do TRF5, em Recife. Para quem for, é bom saber: os convidados têm de usar traje passeio completo. É sugerido evitar o uso de tênis, camisetas, calças jeans e sandálias rasteiras., sendo admitido uniforme profissional.

O cerimonial do TRF5 informa que vai disponibilizar togas para os fotógrafos se aproximarem da plenária dos desembargadores federais.

Foto: Divulgação Renato Russo

ECAD

Tempo perdido é música de Renato Russo mais tocada e regravada

"Tempo Perdido" é a música de Renato Russo mais executada e a mais regravada do artista nos cinco últimos anos, com 83 versões identificadas na base de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

"Será" e "Pais e Filhos", também de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, colegas da banda Legião Urbana, vêm em segundo e terceiro lugares dentre as mais tocadas. Já entre as mais regravadas, em segundo vêm "Por enquanto" e "Será". Renato Russo completaria 65 anos ontem, 27.

Horizontais

Menos negativos - Entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, o número de consumidores negativados no Ceará aumentou 1,8%, segundo dados divulgados pelo SPC Brasil e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE). Está na edição de março do Radar do Varejo Cearense. Menos mal. Em janeiro passado, subiu 6,1% versus dezembro de 2024.

Elétrico - A Audi do Brasil confirma a chegada do inédito Audi A6 e-tron ao País. O novo modelo 100% elétrico da marca tem nova bateria com autonomia prometida de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% em apenas 21 minutos.