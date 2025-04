Faixas exclusivas: contra a técnica, o raso

Foto: MAURI MELO Fortaleza tem hoje 112 km de faixas exclusivas para ônibus

O prefeito Evandro Leitão PT) não foi eleito como o candidato dos sonhos da Cidade. E por razões diversas. Na sua carreira política ele não trazia histórico de popularidade colossal, tampouco currículo de orador brilhante. A vitória apertada veio do simbólico, enquanto nome do PT de Lula, de Camilo Santana, do alinhamento com o Governo estadual e depois do esforço pessoal do candidato e da campanha eficiente.

O três vezes mais forte bateu na trave, como diria Pikachu, mas entrou. Entretanto, para além de tudo isso havia o sentido de contraponto ao adversário do segundo turno, André Fernandes (PL). Um jovem político, eloquente, gerado das redes sociais, com saldo eleitoral bolsonarista, habilidoso na forma, embora raso no discurso.

A planície do conteúdo do oponente incluía a promessa de ações de mobilidade ancoradas no vazio teórico. No rol, ações de tapa-buracos, manutenção preventiva de ruas, "modernização da sinalização horizontal e vertical", semáforos inteligentes, campanhas educativas e outras tantas propostas assim genéricas, repetidas e sem ir além da epiderme, afora a intenção devastadora de extinguir o sistema Zona Azul.

Falava em "permitir que os cidadãos possam estacionar gratuitamente nas vias públicas", desconsiderando o valor do Zona Azul como solução eficiente para gerar rotatividade de vagas, democratizando os espaços. Na próxima, decerto, André não terá coragem de repetir.

E eis que agora emerge na Câmara Municipal um projeto de autoria de um vereador da base governista que reduz o tempo de funcionamento das faixas exclusivas para ônibus e táxis. Pela regra atual, funcionam de 5h às 21h entre segunda-feira e sexta-feira.

Pela nova proposta, o horário seria reduzido para apenas de 5h às 10h e de 16h às 20h. Já nos sábados, em vez de 5h às 16h, seria reduzido para entre 5h e 10h. O argumento é a inutilidade das faixas em determinados horários e as virtudes da mudança para os comércios ao longo delas.

Nesta semana, tanto o pai declarado da ideia, o vereador Benigno Júnior (Republicanos); como o presidente do Sindicato das empresas de ônibus (Sindiônibus), Dimas Barreira; e o presidente do Sindicato dos Taxistas (Sinditáxi), Francisco Moura, foram ouvidos na rádio O POVO CBN. O vereador defendeu o dele. Já os líderes dos dois segmentos afetados foram enfáticos em apontar o retrocesso da possível aprovação. O modelo atual já está consolidado.

"Hoje há linhas expressas. Estas só são viáveis porque há os corredores. A sensação de que as faixas estão sem uso, mas é assim que é para ser", afirma Dimas. No caso dos táxis, a agilidade por trafegar nos corredores é chamariz determinante e faz carros não saírem das garagens. As faixas, criadas na Era RC, nasceram por razões técnicas.

O prefeito Evandro Leitão já poderia ter descartado de maneira peremptória a alteração das faixas. Como ainda não o fez, namora o empirismo que derrotou nas eleições.

Foto: Divulgação Conquest – O mais recente lançamento da gama Hilux para 2023

HILUX E COROLLA

Carros da Toyota lideram em buscas na OLX

A força da Toyota no mercado cearense aparece em dados da OLX. Dois carros da japonesa são os automóveis mais procurados na plataforma. No primeiro trimestre, Hilux e Corolla foram os usados mais buscados no Ceará, com 5,7% de participação cada, dentre todos os modelos.

É o que mostra o levantamento da plataforma. O Volkswagen Gol vem em segundo lugar, com 4,3%, e o Fiat Palio, em terceiro, com 3,9%. Completam as sete primeiras posições o Chevrolet Onix, com 3%; o Fiat Uno, com 2,8%; o Honda Civic, com 2,3%, e o Chevrolet Celta, com 2,2%.

Horizontais

Jus - A empresa Vitória é vencedora de todas as 21 edições do "Prêmio Melhoria de Qualidade do Ar". A próxima edição está marcada para o próximo mês de junho. O prêmio é da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão.

Eventos - O Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos CE) promove até terça-feira, 29, a IV edição da Semana do Profissional de Eventos do Ceará, no Senac Aldeota.

Mentorias instantâneas - Acontece hoje o G4 Day, de 9h às 20h, no Centro de Eventos. Os organizadores falam em dois mil participantes. A Auddas consultoria vai abrir o portfólio no evento. Promete mentorias instantâneas e exemplares grátis da obra "Do Planejamento Estratégico ao M&A - Lições de Dono para Dono".

Edson - A Câmara Municipal de Fortaleza realiza na terça-feira, 29, às 18h, sessão solene para homenagear o centenário de Edson Queiroz. A proposição foi do vereador Leo Couto (PSB), o presidente da Casa.

Grátis - Contribuintes que precisam de ajuda para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 podem contar com o apoio gratuito oferecido pela Estácio. Em Fortaleza, os atendimentos presenciais já estão acontecendo no campus Centro, na Duque de Caxias, 101, no Centro. O serviço é feito por alunos do curso de Ciências Contábeis com supervisão de professores. O prazo da Receita acaba em 30 de maio.

Luzes da cidade - A Prefeitura de Maranguape abriu novo prazo para entrega dos envelopes com propostas destinadas ao projeto de Parceria Público-Privada de iluminação pública. As propostas para o leilão PPP de iluminação pública devem ser entregues no dia 13 de maio, na B3.Leilão também lá, dia 23, às 14 horas. Investimento previsto de R$ 56 milhões e contrato de 16 anos.