Hospital é gesto de Elmano para a PM

Foto: Diana Vasconcelos / Gov.CE Hospital José Martiniano de Alencar, no Centro, conta com Centro de Atenção à Saúde do Homem (Cash)

Nestes dias em que o capitão Wagner, ex-candidato ao Governo, ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, ex-secretário da Saúde de Maracanaú, ex-secretário de Finanças de Pacajus e marido da deputada do União Brasil Dayany Bittencourt (ex-Dayany do Capitão) centra fogo na infraestrutura da PM no Interior - ele gravou vídeo em unidade da corporação em Pacoti, com direito a resposta do comandante geral Sinval Sampaio - o Governo do Estado trabalha para entregar o hospital José Martiniano de Alencar para a PM. A meta é o próximo mês. Tipo dia 29.

O governador Elmano de Freitas (PT) sabe que o hospital é um ínfimo diante do tamanho da rede estadual - tem cerca de 40 leitos apenas - mas tem a clara compreensão de que o ato é simbólico. Militares são territorialistas. Ademais, ele prometeu na campanha. A propósito, o Estado ia mesmo transferir todo o hospital César Cals do Centro para o novo hospital universitário, da Uece, no Itaperi. Mas ante a grita, deixará a maternidade.

