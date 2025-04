O mais do mesmo no Congresso, nos estados e municípios

Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM YURY DO PAREDÃO Prefeito de Poranga, Roberto Uchoa, a bordo de nova ambulância do município, em post do deputado federal Yury do Paredão (MDB). Parlamentar diz que Semi-UTI foi articulada pelo mandato dele

Desesperar jamais. Mas parece que aprendemos poucos nesses anos. No horizonte Brasil afora não há nada relevante a indicar disposição para ir além do mais do mesmo. E assim vamos construindo hospitais sem atacar as causas pelas quais as pessoas precisam de um. Em larga medida, vão por acidentes com motocicletas. No Interior do Ceará mesmo a ortopedia é o drama a doer mais.

Contudo, ninguém vê nenhuma prefeitura Ceará afora agir de maneira cabal para educar e cobrar o uso do capacete. Tampouco o Estado. A explicação está na dificuldade dos governantes de fazer o que tem de ser feito, mesmo que a princípio soe antipático. Nos laboratórios da política, queimam-se neurônios para pensar estratégias de como reduzir acidentes sem perder voto.

E haja entrega de leito e ambulância. Com as emendas pix, aquele dinheiro federal que os parlamentares mandam direto para o prefeito, chovem recursos para erguer e comprar. Para prevenir não.

