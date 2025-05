Fecomércio sai em defesa da Enel

Foto: Divulgação / Câmara Deputado federal Luiz Gastão

A Fecomércio-Ceará assumiu a linha de defesa da Enel Ceará. O presidente Luiz Gastão Bittencourt, também deputado federal pelo PSD, assinou uma moção de apoio à empresa italiana. O documento é também subscrito pelo presidente da Câmara Empresarial das Energias do Ceará (CEC/Cace), Antônio José Costa. No texto, a Fecomércio mira na agenda positiva da concessionária de energia, hoje se movimentando para renovar a concessão.

A moção historia a atuação da companhia desde 2009, quando assumiu a concessão de distribuição de energia no Estado. O texto diz que a Enel sucedeu a Companhia Energética do Ceará (Coelce). Mas não foi bem assim. A privatização da Coelce aconteceu em 1998, com a espanhola Endesa assumindo a operação.

A moção lista feitos. Cita "abrangente plano de modernização e expansão, com destaque para a ampliação da cobertura estadual, inclusive em zonas remotas; melhoria das infraestruturas; implementação de programas sociais; atendimento digitalizado; e integração com fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica".

Prossegue apontando os cerca de R$ 5 bilhões investidos no Estado e o anúncio de novos aportes da ordem de R$ 1,6 bilhão para os próximos três anos, "o que sinaliza seu compromisso com a melhoria contínua na prestação de serviços". Na moção, destaque para a Presidência delegada a José Nunes de Almeida, diretor remanescente da antiga Coelce estatal e que presidiu a já vendida Enel Goiás e dirigiu as relações institucionais da Enel Brasil. Nunes foi anunciado em 4 de abril de 2024.

A manifestação da Fecomércio é uma carga na intenção da Enel de renovar a concessão no Ceará. A italiana protocolou na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o pedido de renovação antecipada por mais 30 anos.

Em tempo: a Enel abriu vagas para seu Programa de Estágio 2025, com mais de 200 vagas até o fim do próximo ano. Podem se candidatar estudantes de ensino superior, a partir do 3º semestre e que tenham pelo menos um ano de curso até a formatura. Vagas para Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Os aprovados receberão bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, Gympass para acesso a academias e bem-estar, plataforma eDucation de cursos online, incluindo idiomas, folga no aniversário, entre outros benefícios.

As áreas de atuação são Administração, Engenharia (diferentes especialidades), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Psicologia, Matemática, Ciências Contábeis, Economia, entre outras.

DO BOTICÁRIO

Eudora abre primeira loja em Fortaleza

A Eudora, marca do Grupo Boticário, abriu ontem a primeira loja em Fortaleza e a terceira do Nordeste. Fica no North Shopping Jóquei. Na região, só havia em Aracaju e Salvador, abertas em 2024. Tem 41,65m². As vendedoras usam uniformes da estilista cearense Marina Bitu. Para a inauguração trouxeram a atriz Camila Queiroz.

COM O LABOMAR

Futura usina de hidrogênio verde pesquisa vida marinha

A Fortescue faz monitoramento ambiental marinho no Pecém, com execução de pesquisas e análises técnicas conduzidas pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação compõe o acordo de pesquisa e inovação firmado no ano passado. O estudo diagnostica a vida marinha no entorno da futura planta de hidrogênio verde da companhia, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Foto: Diego Camelo 17/4/2015 O tributarista Schubert Machado, colunista da rádio POVO CBN

QUEM COBRA?

Schubert alerta para a falta de rigor com a LRF

O advogado tributarista Schubert Machado alerta que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - a completar 25 anos - está desgastada. "Parece que os gestores aprenderam a descumprir. E não está acontecendo muita coisa com está descumprindo.

O mau exemplo está vindo do Governo Federal e vai para estados e municípios. Isso não é bom para a sociedade e para o Brasil". Ele exorta: "Quem é que cobra isso? Congresso? Sim, mas a oposição e a imprensa também. Qualquer governante tem que enfrentar sempre a imprensa livre e a oposição. Se ficar só no tribunal de contas, não vai dar muita coisa, não".

Horizontais

Força Falcão - Os atletas da Força Falcão de Atletismo (FFA) receberam ontem simbolicamente 150 pares de tênis arrecadados em campanha realizada pela academia Body Tech, na campanha "Passos que Transformam".

IPVA hoje - Quem optou pelo parcelamento do IPVA 2025, é bom lembrar: a quarta parcela do imposto vence hoje.

ABDE - O diretor de Planejamento do Banco do Nordeste (BNB), Aldemir Freire, foi eleito para a nova diretoria da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Fica no biênio 2025-2027.

Pré-venda - A Audi do Brasil anuncia o início da pré-venda do inédito A6 Sportback e-tron, o novo veículo 100% elétrico da fabricante no País. A versão única - A6 Sportback e-tron Performance Black - custa R$ 649.990,00.

Fiat lidera - A Fiat segue como líder de mercado no acumulado do ano, com 21,4% de market share e 153.480 unidades emplacadas, mais de 40 mil à frente da segunda colocada. A Strada também segue na liderança com 5,5% de market share e 39.365 carros vendidos no período, cerca de 6 mil a mais que o segundo lugar.