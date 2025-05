Decretada a guerra do delivery

Foto: Divulgação/ Ifood iFood tem 80% do mercado brasileiro, segundo a Abrasel

A união entre Uber e iFood é mais um movimento no que já está posto como a guerra do delivery. A parceria de gigantes é uma resposta aos já anunciados investimentos de bilhões por aplicativos de capital chinês, como 99Food e Keeta (da gigante Meituan), além de Rappi. iFood sabia que o reinado de 80% do mercado - segundo a associação de bares e restaurantes, a Abrasel - não permaneceria imune aos ataques da concorrência. A operação da Meituan no Brasil pode gerar até 100 mil empregos indiretos, além de uma central de atendimento com até quatro mil empregos no Nordeste. A Meituan é líder mundial em serviços de entrega e investirá R$ 5,6 bilhões.

E contra iFood está também a Abrasel, para quem o domínio absoluto do app é indigesto. O presidente Paulo Solmucci declarou na rádio O POVO CBN: " O mercado precisa de mais diversidade e de condições mais justas. É essencial remover barreiras que impedem a concorrência plena, criando um ambiente saudável para os negócios e benéfico para toda a sociedade". As estratégias contra a líder incluem taxa zero para bares e restaurantes, além de promoções para os consumidores.

A Abrasel, a propósito, não engoliu a decisão judicial que permitiu ao iFood manter os benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O Perse, aprovado pelo Congresso em 2021, foi criado para ajudar na recuperação de setores atingidos pela pandemia, como o de eventos e alimentação fora do lar. A Abrasel foi dura. Chamou de inaceitável e imoral que uma empresa que prosperou durante a pandemia, busque, ainda que de modo legal, abocanhar recursos públicos destinados a bares e restaurantes ainda baqueados pela doença.

Dando de ombros, iFood oferece a possibilidade de pedir corridas da Uber sem sair do app e vice-versa. Na plataforma da Uber será possível acessar o iFood. A empresa não pensa só em alimentação. Aposta na capacidade de a parceria gerar mais pedidos supermercados, farmácias e conveniência em geral e até restaurantes.

Nesta guerra de gigantes, os soldados - os entregadores e motoristas - terão como medalhas a maior quantidade de pedidos.

SHELL RESPONDE

Gás só com segurança fiscal e marcos

Os investimentos em projetos de gás no Brasil dependem de segurança fiscal, regulatória e jurídica. A indústria precisa ter a certeza de que vai conseguir realizar compromissos assumidos com seus acionistas. O CEO da Shell Energy Brasil, Rodrigo Soares, emitiu este alerta no CEO Talks do Seminário de Gás Natural, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), ontem, no Rio de Janeiro. A holandesa Shell está no Brasil há 102 anos e é o segundo maior produtor de gás natural no País. "A competição aumentou e trouxe mais flexibilidade nos contratos. Mas a regulação do setor precisa de evoluir. Em particular, é preciso uma harmonização regulatória entre os estados e a federação".

IMPOSTO DE RENDA

No Ceará, 55% das declarações foram entregues

Até quarta-feira passada, 476.170 contribuintes do Ceará ainda não haviam entregado a declaração do Imposto de Renda 2025, segundo a Receita Federal. Do total estimado de 1.060.143 declarações esperadas no estado, apenas 583.973 foram entregues, o que representa 55% do volume previsto. O prazo para envio vai até o dia 30.Texto aqui 2

TRIMESTRE

BNDES tem lucro líquido de R$ 5,6 bilhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa alta de 7,3% frente ao resultado do mesmo período em 2024. Nos primeiros três meses do ano, o Banco também apresentou subida nas aprovações e nos desembolsos. Superaram as marcas dos últimos cinco anos, mantendo a trajetória de crescimento das operações diretas e indiretas (via agentes financeiros repassadores de recursos do BNDES). Com valor total de R$ 594 bilhões no dia 31 de março passado, a carteira de crédito expandida mantém trajetória de crescimento, com alta de 14,2% frente ao primeiro trimestre de 2024 e de 24% em relação a 2023.

horizontais

Pernambucana - A Moura Dubeux fechou o primeiro trimestre com o maior lucro líquido de um começo de ano: R$ 70 milhões, conforme balanço trimestral. A margem líquida foi de 16% e o Retorno sobre o Patrimônio Médio (ROAE) atingiu 18,7%. O desempenho garantiu a distribuição de R$ 50 milhões em dividendos no mês de maio.

Motos - As fabricantes de motocicletas atingiram o melhor desempenho para o primeiro quadrimestre em 14 anos. De janeiro a abril, 673.125 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus - PIM. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 11,9%. Dados da associação dos fabricantes, a Abraciclo.