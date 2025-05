Hissa e a liberdade inapropriada no Abolição

Foto: JOSÉ HISSA Letreiro desrespeita conjunto arquitetônico desenhado por Sergio Bernardes

A decisão do governador Elmano de Freitas (PT) de remover o mausoléu Castelo Branco, em homenagem ao primeiro presidente da ditadura militar, e criar uma "galeria da liberdade" no complexo arquitetônico do Palácio da Abolição, sede do Governo Estadual, é um ato simbólico. Foi anunciado em 2023. Mas no campo dos símbolos, há outros a serem respeitados.

Houve respeito quando da edificação do Museu da Imagem do Som, erigido bem em frente ao Palácio. Já na tal galeria não. E quem faz o lamento é um dos cabeças - ao lado do irmão Francisco Hissa -, de um dos escritórios mais importantes do Ceará, o Nasser Hissa, além de uma referência acadêmica. O professor aposentado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, José Hissa, ficou decepcionado com o que viu. Em seu habitual tom respeitoso, ele escreveu sobre o desrespeito:

"A relação do objeto arquitetônico com o entorno deve ser sempre harmoniosa, até mesmo respeitosa, quando se trata de proximidade com monumentos, edifícios de relevância histórica, catedrais, conjuntos tombados, etc.

Certamente foi com esse rigor que o arquiteto Carvalho Araújo adotou um partido arquitetônico minimalista para o projeto do Museu da Imagem e Som, confrontado com o Palácio da Abolição e o Mausoléu Castelo Branco, situados do outro lado da avenida.

A face do museu voltada para o palácio é uma fachada cega de concreto aparente que confere ao edifício um diálogo sereno com o conjunto Palácio/Mausoléu.

Lamentavelmente faltou esse cuidado aos gestores do Governo quando pretenderam enfatizar a mudança do nome Mausoléu Castello Branco para Memorial da Liberdade. A inserção do imenso vocábulo "LIBERDADE" colado na fachada do mausoléu agride, de forma desastrosa, o arrojado balanço da obra do arquiteto Sergio Bernardes.

O logotipo "LIBERDADE" poderia ser implantado com a mesma tipologia e dimensões, em qualquer ponto dos jardins adjacentes, espelhos d’água ou qualquer outro local, preservando a integridade arquitetônica do Mausoléu".

HORIZONTAIS

Riscos de patinetes - O médico Rafael Lara, da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (SBTO), alertou na rádio O POVO CBN para os riscos do uso de patinetes elétricos em vias urbanas sem proteção adequada. Em Fortaleza, a JET Brasil começou a espalhar seus patinetes, mas sem nenhuma campanha pesada de conscientização quanto ao uso.

É hoje - A Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2025. Ao todo, 6.257.108 contribuintes receberão R$ 11 bilhões. Todo o valor, segundo o Leão, irá para contribuintes com prioridade no reembolso.