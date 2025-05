Crédito 8,5% maior este ano, diz Febraban

Foto: Febraban prevê que carteira de crédito deve subir 11,6% em agosto

O crédito deverá crescer 8,5% em 2025, com peso maior para o dinheiro voltado às famílias. Quem aponta é a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação dos Bancos, a Febraban. Para emitir este sinal no radar, a entidade ouviu 22 bancos entre 14 e 19 deste mês. O resultado mostrou alguma estabilidade ante os 8,6% projetados na pesquisa de março, mantendo a perspectiva de certa desaceleração do crescimento do crédito ao longo do ano.

A pesquisa mostra que a expectativa de crescimento da carteira com recursos livres atingiu 8,1% (ante 8,2%), puxada pela redução na expectativa de crescimento do crédito destinado às empresas (6,4%, ante 7,2%), parcialmente compensada por um leve aumento na expectativa do crédito destinado às famílias (9,1%, ante 9,0%).

Já a projeção de alta da carteira de crédito direcionada também permaneceu praticamente estável, em 9,1% (ante 9,0%). Assim como no caso dos recursos livres, houve revisão para baixo no crédito para empresas (de 9,3% para 9,1%) e leve alta no crédito Pessoa Física (de 8,8% para 8,9%).

Quanto ao crédito destinado às famílias, pouco mais da metade (55,0%) dos analistas consultados espera um crescimento próximo a dois dígitos (ou um dígito alto) ao longo do ano. O patamar é levemente superior ao observado na pesquisa de março (50%), também sugerindo alguma melhora nas expectativas quanto ao desempenho do crédito às famílias em 2025.

"No geral, apesar do aumento relevante da incerteza no cenário internacional e a continuidade do ciclo de elevação da taxa Selic desde a realização da última pesquisa, as revisões para o crescimento do crédito foram bastante marginais", avalia Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban.

"A percepção é que o crédito, assim como a atividade, ainda que mostrem alguma desaceleração ao longo do ano, devem seguir com expansão interessante em 2025, especialmente no caso das famílias, beneficiadas pelo mercado de trabalho aquecido, contínuo crescimento dos benefícios sociais, além do lançamento do programa Crédito ao Trabalhador", complementa Sardenberg.

A trajetória da taxa de inadimplência segue como um ponto de atenção. A projeção do indicador para a carteira com recursos livres permaneceu em 4,7%, mesmo patamar estimado para 2026 e acima do reportado pelo Banco Central para o mês de março (4,4%).

De acordo com a Pesquisa de Economia Bancária, a maioria dos entrevistados (68,2%) entendeu que o Copom sinalizou a intenção de encerrar o ciclo de alta da taxa Selic, mas dados de atividade e inflação adversos ainda podem levar a uma nova elevação dos juros na próxima reunião. Assim, a mediana captada pela pesquisa projeta manutenção da taxa Selic em 14,75% ao ano até o fim de 2025, ante expectativa que chegasse a 15% ao ano na pesquisa anterior.

PIB



Em relação ao crescimento da economia, os participantes ficaram divididos (grupos de 45,5%) entre os que ainda aguardam uma expansão do PIB próxima a 2,0% em 2025 e aqueles que já preveem uma alta superior a 2,0%. Na pesquisa realizada em março, o otimismo era menor quanto ao desempenho da atividade no ano.



INFLAÇÃO



De acordo com a pesquisa, as projeções para a inflação em 2025 seguem elevadas e sem sinais de melhora, com a grande maioria dos participantes (77,3%) esperando que o IPCA fique entre 5,0% e 5,5%, enquanto o restante (22,7%) projeta o indicador mais próximo a 6,0%.



EUA



Nos Estados Unidos, apesar das incertezas causadas pela política comercial de Trump, 81,8% dos analistas esperam uma desaceleração gradual da atividade, sem um risco real de recessão. Nada menos do que 90,9% avalia que o Fed deve promover apenas um ou dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros ao longo do ano.



NORDESTE

Ceará é o principal mercado da Probiótica

A Probiótica — marca de suplementos do Grupo Supley — registrou um aumento declarado de 60% no seu faturamento no Ceará no ano passado. Com isso, o Ceará se tornou o principal mercado no Nordeste. Cresceu muito a demanda local por suplementação alimentar. Vê-se pela quantidade de lojas. O Ceará é o grande representante da marca no Nordeste, com 28,5% das vendas em toda a região. Agora a marca planeja ampliar ainda mais sua presença no estado em 2025. A estratégia inclui investimentos na expansão da distribuição para farmácias e supermercados, além de campanhas sobre hábitos saudáveis.

LOGÍSTICA

ArcelorMittal começa a operar unidade no Cariri

A ArcelorMittal, líder mundial na produção e distribuição de aço, inaugurou a primeira unidade de distribuição no Sul do Ceará, em Barbalha, quase no limite com Juazeiro do Norte. Reforça a logística e o comercial. A operação será conduzida pela Vale Metálicos, parceira da ArcelorMittal. A estretégia é a interiorização dos serviços de distribuição de produtos metálicos e soluções em aço. Mira a construção civil, agronegócio e indústria.

MASSA

M.Dias Branco distribui dividendos hoje

Os cerca de 40 mil acionistas da M. Dias Branco recebem hoje, 30, a segunda parcela de proventos estabelecida pela nova política de distribuição. Têm direito ao dividendo, no valor de R$ 0,03 por ação, os investidores que detinham o papel (MDIA3) em 22 de maio (data de corte). A nova política de distribuição, tocada pelo vice-presidente de Investimentos e Controladoria e também diretor de Relações com Investidores,Gustavo Theodozio, começou este mês e estabelece o pagamento mensal fixo de R$ 0,03 por ação, além de um valor adicional ao final do exercício, de forma a atingir o payout alvo de 80% do lucro líquido ajustado. A M. Dias Branco se declara a única companhia do segmento de alimentação com ações na B3 que oferece aos acionistas calendário de distribuição mensal de proventos.

MOTOS

Triumph estuda concessionária em Juazeiro

A fabricante britânica Triumph estuda abrir uma unidade em Juazeiro do Norte, no Cariri, até o segundo semestre de 2026. A informação foi confirmada ao enviado do O POVO ao salão Festival Interlagos, em São Paulo, Guilherme Carvalho. O gerente-geral da Triumph no Brasil, Renato Fabrini, afirma que a marca quer se expandir pelo Interior. Hoje tem 39 concessionárias no Brasil, uma na Capital, a Triumph Fortaleza (Grupo AGP). Segundo Fabrini, a meta é alcançar 45 unidades até o primeiro semestre de 2026.

OFF ROAD

Crasa faz ação para vender picapes

A concessionária Ford Crasa, a única Ford de Fortaleza, realiza amanhã, sábado, o "Ford Experience" para apresentar a nova Maverick Tremor. Junto com a Ranger e a F-150, o modelo forma a linha de picapes da Ford. Será das 11h às 17h, na Fazendinha Adventure Park, no Cumbuco. Fará test drive off-road e atividades sem carro, como trilha de bicicleta, wakeboard, pesca, beach-tennis, vôlei, shows ao vivo, churrasco e promoções para vender carro novo. O evento é aberto ao público proprietário de picapes e SUVs médios, fabricados a partir de 2018. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Crasa.

horizontais

Fornecedores - O Grupo Pão de Açúcar (GPA), controlador das redes Pão de Açúcar e Extra Mercado, tem hoje mais de 120 empresas locais que estão fornecendo produtos diversos. Entre os fornecedores cearenses está o refrigerante São Geraldo.

Só piora - O Congresso piora a cada eleição, já dizia Dr. Ulysses. O episódio de desrespeito à ministra Marina Silva é um retrato desta ladeira abaixo. O Senado tem corpo técnico de ótimo nível. Supera a média dos parlamentares.