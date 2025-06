Na política de cortes, oposição vai melhor

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Lula não foi a eventos de massa no Dia do Trabalho deste ano. Passou em branco o presidente egresso do movimento sindical do ABC paulista. Motivo: no 1° de maio do ano passado eram menos pingados ainda os gatos. A agenda vazia no dia emblemático diz muito dos problemas do presidente e pré-candidato à reeleição. De maneira apressada, põe-se a responsabilidade na comunicação, como se matemática apenas fosse. Ok, em parte tem matemática. Há algoritmos além dos algarismos. Mas vê-se o Governo ainda atrasado na matéria.

Corta para Fortaleza. Quinta-feira passada. O ex-presidente Bolsonaro veio a Fortaleza não para um comício, mas para um evento sobre comunicação digital. O anfitrião era o partido dele hoje, o PL, mas apenas por um detalhe. A presença do presidente da agremiação, Waldemar da Costa Neto, não interessava. Os protagonistas ao lado de Bolsonaro eram as big techs Meta, Google e CapCut.

Deixando a profundidade de lado

Noutros termos, um seminário para ensinar a operar com eficiência no ambiente virtual, como em um treinamento para vendas. Milícia digital, dizem os oponentes à esquerda. Militância define quem dela participa. Desde o desembarque até a partida, cada movimento do ex-presidente, hoje inelegível, era uma crônica feita para viralizar. Em torno dele, além dos olhos que brilham na militância física, outros tantos influencers a reverberar suas aparições.

Foi assim no aeroporto, no evento do PL e no almoço e jantar, no restaurante de rodízio Nativas e depois no afim Cocobambu. Vir a Fortaleza compõe a estratégia de aproveitar a queda nos índices de popularidade de Lula - 16 pontos percentuais no Nordeste em cerca de um ano, conforme pesquisas da Quaest, afora a Cidade ser um ventre de um plano B petista para 2026, o ministro da Educação Camilo Santana.

Ricardo Vilella (Google), Felipe Ventura (Meta) e uma equipe do CapCut (Jhon Henrique, Vitor Reels e Dan Maker) eram as estrelas. Quem queria ouvir Waldemar e outros menos votados? Qual nada.

Pensamentos Lapidares

Quando falou, Bolsonaro foi sucinto e subalterno. "Nós venceremos com a ajuda de Deus e do país do norte", afirmou, em referência clara aos Estados Unidos. "Precisamos de ajuda de terceiros e tem vindo na hora certa.

"Na quarta-feira, na Paraíba, o presidente Lula havia esculpido de improviso e o seguinte pensamento vivo: "E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água pra cá."

Pois bem, as duas principais personagens do jogo político nacional têm esse nível de elaboração. Em um mundo de figurinhas, memes e engajamento nas redes sociais, melhor para eles.

Em todo caso, mesmo nesse rés do chão, a oposição tem se preparado e operado melhor.

NOVA SÓCIA

INTR3S mira negócios verdes a partir de Fortaleza

Fortaleza tem sido o grande laboratório de prototipagem e validação dos modelos de negócios da investidora de impacto INTR3S. Desde 2017. O negócio da empresa é fomentar negócios de base tecnológica, com foco na solução de problemas da sociedade. Nesta empreitada, Haroldo Rodrigues, sócio fundador da INTR3S, tem agora nova sócia da investidora, a ex-superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Laura Jucá. Ela alerta para o mercado de créditos verdes. Um novo produto é a Recybacks. Em suma, uma plataforma de investimentos de créditos de reciclagem. A chamada ecofintech trabalha com tecnologia blockchain. A Recybacks mira oportunidades para negócios que começam na coleta e destinação adequada de materiais.

MOTOS

Triumph estuda concessionária em Juazeiro

A fabricante britânica Triumph estuda abrir uma unidade em Juazeiro do Norte, no Cariri, até o segundo semestre de 2026. A informação foi confirmada ao enviado do O POVO ao salão Festival Interlagos, em São Paulo, Guilherme Carvalho. O gerente-geral da Triumph no Brasil, Renato Fabrini, afirma que a marca quer se expandir pelo Interior. Hoje tem 39 concessionárias no Brasil, uma na Capital, a Triumph Fortaleza (Grupo AGP). Desde 2020, a expansão da operação foi de 116%. O número de concessionárias aumentou de 18 para 39 em cinco anos. Segundo Fabrini, a meta é alcançar 45 unidades até o primeiro semestre de 2026.

12 POR DIA

Violência contra médicos preocupa CFM

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta que, em média, 12 médicos foram vítimas por dia de algum tipo de violência em um estabelecimento de saúde do Brasil em 2024. A conta se baseia na quantidade de boletins de ocorrência registrados nas 27 unidades da Federação - 26 estados e mais o Distrito Federal: 4.562. Noutros termos, a cada duas horas um médico passou por uma situação de ameaça, injúria, desacato ou até lesão corporal. O diretor do CFM Estevam Rivello Alves criticou na rádio O POVO CBN políticos que agem de maneira invasiva e oportunista. Em São Paulo, o Conselho Regional conseguiu na Justiça que vereadores não invadam para gravar vídeos em busca de likes. Para Estevam, deveriam fazer projetos e cobrar respostas. Não atacar quem não tem culpa.

POBRE MUITO, RICO POUCO

Schubert critica carga tributária desigual

O advogado tributarista Schubert Machado critica a desigualdade do sistema tributário nacional. "A carga tributária brasileira é desigual. A parte da população mais carente é a mais tributada. Diria até que cruelmente tributada." Segundo ele, enquanto os mais pobres pagam impostos sobre itens básicos e têm a renda comprometida, grandes fortunas seguem pouco ou nada tributadas. "Os dividendos sendo zero de impostos. As aplicações financeiras, no máximo, 15%. O que é muito pouco para quem tem muito". Para ele, o sistema atual é ineficiente e injusto, e a recente reforma tributária ignorou distorções históricas. "O pobre no Brasil paga muito, o rico paga pouco. Nós temos visto que o gasto tem aumentado. Os déficits são um atrás do outro. Se preocupam sempre em tentar um arcabouço fiscal, um orçamento, e não se cumpre. O gasto aumenta. Para onde vai o dinheiro? Não temos estradas de qualidade, não temos escolas de qualidade. Não temos segurança, nem saúde. Acho que essa pergunta incomoda todo brasileiro', diz.

LIVRO

Cialdini demonstra que carga tributária não é excessiva

O economista e secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, lançou um novo livro. "Solidariedade Fiscal: desmistificando o nível de tributação e seu impacto no crescimento econômico" foi escrito em coautoria com os pesquisadores Pedro Humberto Carvalho e Claudia M. De Cesare. O lançamento aconteceu na sede do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz), em Brasília. Publicada pela editora Contracorrente, a obra é fruto de uma pesquisa promovida pelo Comsefaz e apresenta uma análise abrangente da arrecadação tributária e do gasto público brasileiro em comparação com outros 126 países. Com base em indicadores que consideram o Produto Interno Bruto (PIB) e valores per capita em dólares, os autores desconstroem a ideia de que a carga tributária brasileira é excessiva diante da realidade dos países desenvolvidos. "Entre as nações analisadas, o Brasil ocupou a 30ª posição no ranking da arrecadação tributária como percentual do PIB e o 3ª lugar em relação aos países latino-americanos", explica Cialdini.

horizontais

TEDx - O TEDxMucuripe terá como tema "Afetos". Cada palestra terá duração de até 15 minutos e os nomes dos palestrantes serão anunciados em breve na página oficial no Instagram (@tedxmucuripe). O evento ocorre no próximo dia 7 (sábado), das 8h às 12h, no cinema do Shopping Del Paseo. As inscrições são limitadas e estão disponíveis para serem realizadas pelo Sympla.

Chinesa - A BYD Carmais, concessionária do Grupo Carmais, fará na terça-feira evento da ADVB Ceará na loja da Rogaciano Leite. No ADVB Experience, a história de sucesso da BYD, a ser apresentada por Henri Karam, head de Relações Públicas da BYD Brasil.

Ortodoxa como uma lata de Minancora - Com mais de um século de história, a Minancora celebra 110 anos consolidando-se como uma das marcas mais icônicas do mercado brasileiro. A tradicional pomada antisséptica multifuncional lançada em 1915 em Joinville (SC) vai além. A marca está em produtos como creme antiacne, sabonetes em barra e líquido, gel creme antissinais e creme relaxante para os pés.

Direito - Fundador e presidente do Nelson Wilians Advogados, Nelson Wilians veio a Fortaleza para empossar a advogada Emanuela Mendes como nova sócia diretora da filial cearense.

Ronald - O McDonald's lidera entre as marcas de fast food mais consumidas do Brasil, alcançando 76,4 milhões de pontos de contato na métrica CRP (Consumer Reach Points). Dados da Kantar. Em seguida, aparecem Burger King (68,5M CRP), Pizza Hut (26,3M CRP), Habib's (19,8M CRP) e Giraffas (16,5M CRP). Desenvolvida pela Worldpanel, o CRP é uma métrica que combina o número de lares que consomem uma marca e a frequência com que esse consumo ocorre.

Bumba canarinho - Promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o 38º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade terá edital lançado na próxima terça-feira, em Brasília. Marca também o encerramento da edição de 2024, que teve como tema "Visibilidade de gênero na economia do patrimônio". Serão premiados os 18 vencedores, entre os quais figuram cinco ações do Nordeste. Do Ceará, o Bumba meu Boi Canarinho, criado em 2021. É uma releitura de uma tradição local. O projeto integra dança, música e narrativas performáticas, enfatizando a visibilidade e o protagonismo de comunidades negras, LGBTQIAPN , e de terreiro.

Negativos - O número de negativos no Ceará cresceu 2,5% em abril de 2025 na comparação com o mesmo período de 2024. De todo modo, o índice se manteve abaixo da média nacional. No Brasil, houve alta de 4,6% no mesmo mês. Os dados são do Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, divulgados pelo SPC Brasil e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE).

Manual para aposentados - A atenção do beneficiário a contatos suspeitos e a conferência frequente do extrato de pagamento são as principais formas de se proteger de fraudes. No rol de medidas de prevenção, recomenda-se concentrar todas as operações de atualização de dados no espaço Meu INSS na plataforma gov.br e jamais compartilhar dados do cadastro e senha. Conferir mensalmente o extrato do benefício e ficar alerta a possíveis descontos é o básico. Solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone são todas suspeitas. O INSS garante que nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos. Mas caso caia em golpe, é fazer o BO na Polícia, registrar a reclamação no INSS por meio do site da Ouvidoria e do telefone 135.