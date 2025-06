Vendas de veículos seminovos e usados crescem 3,5% em maio

Foto: Divulgação Volkswagen Gol foi o carro mais procurado em maio de 2025

As vendas de veículos seminovos e usados em maio superaram em 3,5% abril. Ao todo, houve 1.539.923 veículos negociados. O mês registrou ligeira oscilação negativa de 1,4% na média de transferências por dias úteis. São dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

As vendas de maio de 2025 também foram 27,5% maiores do que o mesmo mês do ano passado. Maio de 2024 foi impactado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o que comprometeu o resultado de vendas daquele período.

O acumulado deste ano já chegou a 6.913.361 de veículos, um aumento de 14,3% sobre o mesmo período de 2024.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, diz que apesar de acompanhar o Índice de Confiança do Consumidor FGV IBRE, que avançou 1,9 ponto, chegando a 86,7 pontos, indicando uma alta da confiança do consumidor, e tendência de gradual recuperação, ainda avalia com cautela os resultados que o segmento deve ter até o final do ano. "Ainda existem muitos fatores a serem considerados e que podem influenciar o desempenho da economia e a intenção de compra dos consumidores. Se não tivermos nenhum tropeço, poderemos bater um novo recorde de vendas em 2025”.

A Federação também informa que desde março de 2025, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) - antigo Deatran - promoveu uma melhoria na classificação e alocação de dados em sua base, aperfeiçoando e tornando-a mais precisa, passando a identificar as transferências / trocas de propriedade interestaduais e municipais de veículos.

A Fenauto reúne 30 associações regionais, incluindo o Ceará. Ao todo, cerca de 48 mil revendedores de veículos seminovos e usados.

O ranking dos mais vendidos

AUTO

VW - GOL 67.891

GM - ONIX 36.624

HYUNDAI - HB20 36.281

COMERCIAIS LEVES

FIAT - STRADA 36.699

VW - SAVEIRO 21.942

TOYOTA – HILUX 18.519

MOTOS

HONDA - CG150 81.498

HONDA - BIZ 37.967

HONDA - NXR150 31.185

COMERCIAIS PESADOS

VOLVO – FH 2.712

FORD – CARGO 2.522

FORD - F4000 1.476