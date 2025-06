Seu Jorge, aos 55, tem Burguesinha como a mais tocada

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Seu Jorge foi o primeiro confirmado na programação do Festival Zepelim 2024

Seu Jorge, cantor, compositor, instrumentista e ator chega aos 55 anos neste domingo, 8. E, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), “Burguesinha”, parceria dele com Gabriel Moura e Pretinho, foi a canção mais tocada em todo o Brasil nos últimos cinco anos. Já dentre as suas músicas mais regravadas, ocupou o segundo lugar do top 5.

Seu Jorge tem 203 composições e 657 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. Ele recebe os seus rendimentos em direitos autorais por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu cadastro atualizado. O Ecad diz que os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e destinados a Seu Jorge e aos demais compositores e artistas quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical por meio do Ecad. Está na Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

AS 10 MÚSICAS DE SEU JORGE MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

(rádio, sonorização ambiental, música ao vivo, casa de festas e diversão, carnaval, festa junina e shows)

1

Burguesinha

Seu Jorge / Gabriel Moura / Pretinho

2

Felicidade

Seu Jorge / Leandro Fab / Gabriel Moura / Pretinho

3

Pra melhorar

Seu Jorge / Marisa Monte / Flor

4

Mina do condomínio

Seu Jorge / Gabriel Moura / Pretinho / Pierre Aderne

5

Amiga da minha mulher

Seu Jorge / Roge / Gabriel Moura / Pretinho

6

São Gonça

Seu Jorge

7

Tive razão

Seu Jorge

8

Carolina

Seu Jorge

9

Alma de guerreiro

Seu Jorge / Gabriel Moura / Pretinho / Leandro Fab

10

Final de semana

Seu Jorge / Black Alien / Papatinho / Mun Ra / Igor Califa

AS CINCO MÚSICAS DE SEU JORGE MAIS REGRAVADAS

1

São Gonça

Seu Jorge

2

Carolina

Seu Jorge

3

Mina do condomínio

Seu Jorge / Gabriel Moura / Pretinho / Pierre Aderne

4

Tive razão

Seu Jorge

5

A carne

Seu Jorge / Marcelo Yuka / Ulisses

