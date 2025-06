Os erros de impacto ambiental

Foto: FCO FONTENELE Aquiraz, CE, BR 02.06.25 Moradores fazem protesto contra a implantação da rodovia CE-025 no trecho entre a CE 452 (B) da Prainha para Praias Belas no Município de Aquiraz (Fco Fontenele/O POVO)

Impacto ambiental praticamente tudo tem. Seja em grandes empreendimentos industriais ou atitudes prosaicas em casa. A questão é em que medida os impactos ambientais negativos, aqueles que prejudicam as pessoas e ecossistemas naturais, são toleráveis. Em que nível uma obra, pública ou privada (embora as maiores obras privadas quase sempre sejam com dinheiro público), gera poluição, degradação de vegetação nativa ou comprometimento da biodiversidade, por exemplo. E ainda que o debate seja eivado por panfletos e palanques nem sempre honestos - aqui ou na Amazônia - há deveres de casa a serem feitos. A legalidade dos processos não basta para convencer as pessoas de que o impacto vale a pena. No Ceará, há uma coleção de exemplos de como não se fazer. E uma galeria de erros repetidos.

Fraport derruba árvores

Esta semana o Ceará assiste a dois casos de impactos mal explicados ao respeitável público. Um é a intenção do Governo do Estado de fazer uma estrada em Aquiraz, sob protestos. O outro foi o desmatamento de área no entorno do Aeroporto Pinto Martins - aquele chamado pela alemã Fraport de Fortaleza Airport. O Fortal, anunciado para área, como boi de piranha, não funcionou. Nesse caso do Pinto Martins, os investimentos em volta já eram esperados. São previstos um centro logístico, hotel, shopping e supermercado. A alemã já obteve o aval do Ministério de Porto e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, para fazer a concessão de área.

Procurada - sim, procurada - a Fraport disse em nota - sim, em nota - que os projetos que englobam o entorno do Aeroporto passam por etapas de aprovação junto aos órgãos anuentes e que a área em questão "está sendo preparada para implantação do projeto, através (sic) de investimento privado, gerando empregos e fomentando a cadeia logística da região".

Já a Superintendência estadual do Meio-Ambiente (Semace), também em comunicado, informou que o empreendimento só obteve a Licença de Operação e Instalação após o atendimento aos requisitos legais exigidos. O órgão informou que as espécies presentes na área do empreendimento não se encaixam como fauna em extinção. Foi uma resposta ao vereador Gabriel Aguiar (PSol). Ele criticou a derrubada das árvores alegando que a área é uma das poucas de mata atlântica a resistir no País e apontando impactos sobre a fauna. A fauna. A menção faz lembrar desmatamentos urbanos feitos no passado cujo efeito foi, dentre outros, a fuga de soins pelos asfalto aldeotino.

Naquela estrada

A estrada. Sob a alegação de que uma ponte sobre o Rio Catu, ligando a CE-025 à região da Prainha, encurtará o caminho entre o litoral de Aquiraz e Fortaleza, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) se prepara para tocar adiante um trecho viário de 3,27 km entre a CE-452, na localidade de Praias Belas, até a Prainha, incluindo a estrutura sobre o rio. Com a obra, pretende evitar cerca de 18 km pela CE-040 para fazer o trajeto. Quem mora deve saber do tempo que irá ganhar. Mas será que tem noção do impacto?

O discurso oficial fala em novo ciclo de desenvolvimento baseado na força do turismo, na interiorização da infraestrutura e na valorização das praias. Uma conta de R$ 19,9 milhões do Tesouro estadual com conclusão estimada para agosto de 2026. A SOP diz ter todas as licenças necessárias e só aguarda a licença de supressão vegetal para iniciar os trabalhos.

O mercado imobiliário - bom em vender apartamento, mas ruim de argumento na hora de convencer de que não é indiferente aos impactos negativos- vide o caso Guaramiranga e os condomínios fechado com muros bem altos ou as torres com quatro andares de estacionamento - torce pela estrada, mas explica mal porque ela compensa. O Governo idem. O que dizer do discurso da valorização das áreas já ocupadas e o desenvolvimento de territórios ainda esquecidos? Corretores falam comovidos em novos empreendimentos a surgir, com mais arrecadação de IPTU, ITBI e mais renda.

A necessidade de minimizar e reverter os impactos ambientais negativos é urgente. E isto começa antes de derrubar a primeira árvore. Inclui também comunicação. Eles não aprenderam nada com os erros já repetidos.

R$ 13.662

Senado vai votar piso para médicos e dentistas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) pretende votar na terça-feira, 10, um projeto de lei que aumenta o piso salarial de médicos, cirurgiões-dentistas e auxiliares de laboratório e de radiologia. O PL 1.365/2022 fixa o piso salarial de médicos e dentistas em R$ 13.662 para uma jornada de 20 horas semanais. Auxiliares de laboratório e de radiologia teriam piso de R$ 3.036 para a mesma jornada. O projeto, de autoria da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), recebeu relatório favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Os senadores também devem analisar o PL 3.172/2023, que destina 10% das verbas para propagandas institucionais do Governo Federal ao financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. O projeto do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) recebeu relatório favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM) - aquele que atacou a ministra do Meio Ambiente Marina Silva em sessão na Comissão de Infraestrutura. A medida valeria para todas as campanhas em rádio, televisão, revistas, mídias sociais, informativos e similares.



PESQUISA

Serasa mostra peso das festas juninas

Pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que 79% dos moradores da região esperam obter renda extra com os festejos. Para 53% dos entrevistados, esse dinheiro será utilizado principalmente para o pagamento de dívidas. O estudo feito com mais de duas mil pessoas em todo o País revela os segmentos mais citados no Nordeste: alimentação (69%), shows e eventos culturais (61%) e o comércio local (58%). Também têm destaque vestuário típico (57%), turismo (45%) e agricultura (44%).

TODA A ELETRICIDADE

BYD supera montadoras tradicionais

A BYD alcançou a 4ª posição entre as mais vendidas no varejo nacional, com 9.006 unidades emplacadas e 9,7% de participação nas vendas de varejo, superando montadoras como Toyota, Honda, Hyundai e Jeep. No mercado total, que inclui vendas diretas, a marca ficou em 7º lugar, com 9.403 unidades e 4,5% de participação, ultrapassando a Honda. No Ceará, a BYD Carmais, uma das cinco maiores representantes da marca no Brasil, registrou 503 carros emplacados em maio. No Ceará, 321 emplacamentos - 276 apenas em Fortaleza. Em Sobral, foram 25 unidades emplacadas, e Juazeiro do Norte registrou outras 20. Em Natal, liderou o varejo com 139 unidades vendidas. Em Mossoró (RN), a rede ficou na segunda colocação com 38 emplacamentos, totalizando 177 carros vendidos no estado. Já em Teresina, vendeu 67 veículos e ficou em quarto no varejo da capital piauiense.



POLÍTICA

João Carlos acha que João Campos pode esperar

O empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, do alto de seus lúcidos 87 anos, considera mais adequado que João Campos, o prefeito do Recife, abra mão de sair candidato ao Governo de Pernambuco no próximo ano. Ele já disse isso ao próprio. Para João Carlos, não há razão para pressa em se tratando de um político nascido em 1993 - o ano de nascimento impressiona mais do que os 31 anos completados. Contudo, é muito difícil a preços de hoje demover João da empreitada contra a governadora Raquel Lyra (PSD). Enquanto isso, o País já vê João como pré-candidato à Presidência da República em 2030 ou 2034.

CINCO FÁBRICAS

Ceará é o segundo maior produtor de cimento

O Ceará é segundo maior produtor de cimento do Nordeste, atrás apenas da Paraíba, com um total de 3,1 milhões de toneladas produzidas e consumo de 2,2 milhões de toneladas em 2024. São dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Com cinco das 26 fábricas no Nordeste, o Ceará abriga três grupos industriais (Votorantim, Apodi e Mizu). O desempenho do estado é parte de um cenário favorável para o Nordeste no setor cimenteiro. Em 2024, a região comercializou 13,6 milhões de toneladas, uma alta de 7,5% em comparação ao ano anterior. O Nordeste teve o segundo maior crescimento, atrás do Norte. Quem puxou foi o Minha Casa, Minha Vida. Já em maio, as vendas voltaram a crescer no Brasil, indicando recuperação após queda em abril. Foram 5,7 milhões de toneladas - alta de 6,5% ante mesmo mês do ano passado. O pavimento intertravado tem ganhado espaços nas principais vias do Ceará. A solução promete minimizar em até 4°C a temperatura do ambiente e reduzir em até 17°C a temperatura da superfície das vias. Há quatro anos, Fortaleza, foi vanguarda na disseminação desta tecnologia no País, tendo executado mais de 300 quilômetros de pavimento intertravado. Outros exemplos de cidades que já utilizaram a solução são: Sobral e Aquiraz no Ceará, Juazeiro (BA), Vitória da Conquista (BA), Salvador (BA) e Recife (PE).

horizontais

Em branco- Autores contratados pela Bienal do Livro do Ceará penam sem receber seus pagamentos. O evento aconteceu de 4 a 13 de abril.

Vergonha - A Semace divulgou o novo boletim de balneabilidade com os trechos próprios e impróprios para banho e apenas 18 trechos estão próprios para banho.

Educação imobiliária - A Readi, empresa do grupo SJ Imóveis de regularização de documentação imobiliária, fará o lançamento da Be Readi, projeto educacional com curso para o setor. Natacha Castor, gerente jurídico imobiliário da Construtora Tenda, vai falar sobre "Empreendimentos imobiliários: educar para aprimorar soluções jurídicas". Amanhã, 9, às 18 horas, na sede da SJ, na Santos Dumont.

Summit - A 5ª edição do M7 Summit, na quarta-feira, 11, a partir das 13h30min, no La Maison, vai reunir palestrantes como Thiago Maffra (XP Inc.), Gustavo Franco (ex-BC), Artur Wichamann (XP Inc.), André Salles (Solar Coca-Cola), Luciano Soares (Icatu Seguros) e Marcos Aragão (presidente da Unimed Fortaleza).

Que dureza! - O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com sede em Recife, funcionará em regime remoto nos dias 20 e 23, sexta e segunda-feira. Nesses dias, não haverá atendimento presencial. Já no dia 19 de junho, devido ao feriado de Corpus Christi, a Corte para. Fica apenas o plantão judiciário. O mesmo acontece no dia 24, para comemorar o São João.

Tera - A Volkswagen do Brasil declara ter recebido 12 mil pedidos do Novo Tera em apenas 50 minutos. Fez ação nas 472 concessionárias no País.

Edital para fundo - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Petrobras e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram edital de chamada pública para a seleção de gestor e estruturação de Fundo de Investimento em Participações (FIP), na modalidade Corporate Venture Capital (CVC). O fundo será dedicado aos negócios de transição energética e de descarbonização e tem como objetivo investir em participações minoritárias em startups e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de base tecnológica. A condição é possuir soluções inovadoras nas áreas de energias renováveis e de baixo carbono. A Petrobras prevê investir até R$ 250 milhões, limitado a 49% do fundo, o BNDES até R$ 125 milhões, limitado a 25% do fundo, e a Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), R$ 60 milhões.