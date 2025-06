Sai edital para concurso do ITA

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-01-2025: Assinatura para a feitura da segunda fase de obras do ITA, em Fortaleza. Evento teve a presença do ministro da educação, Camilo Santana, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou os editais do concurso para professores, pesquisadores, tecnologistas e técnicos de carreira de desenvolvimento. Das 50 vagas para professor, 40 são para o futuro campus de Fortaleza e 10 para o campus de São José dos Campos (SP). Das 15 para pesquisadores, 10 para São José dos Campos e cinco para Fortaleza. Tecnologistas terão 20 vagas - 13 para São Paulo e sete para o Ceará. Para técnicos de carreira de desenvolvimento, 13 para São José e o restante (12) para a Capital cearense.

As inscrições vão de 1º de julho a 8 de agosto. A taxa vai de R$180 a R$200. A data da prova objetiva ainda não foi confirmada.

+ ITA Ceará: em ritmo avançado, 1ª etapa de obras deve ser entregue até junho de 2026

Ao todo são 110 vagas. Os aprovados serão admitidos pelo regime estatutário, portanto com estabilidade. O ITA oferece benefícios que poderão chegar a R$ 15,1 mil por mês.



As 110 vagas estão divididas assim:



técnico: 25 vagas;

tecnologista: 20 vagas;

pesquisador: 15 vagas;

professor: 50 vagas.



As obras do campus de Fortaleza, em terreno da Base Aérea, estão com 21% da estrutura física concluída. A previsão é de que seja entregue até junho de 2026. O início das atividades acadêmicas está programado para 2027.



Os salários variam. Para o professor do magistério superior, será de R$14.288,85, já com o peso da titulação. Tecnologistas vão de $8.710,83 (graduação) a R$14.126,20 (doutorado). O técnico, de nível médio/técnico, receberá conforme o nível, de R$5.577,18 a R$6.844,94.



Para os cargos de professor do magistério e pesquisador, o concurso do exige titulação mínima de doutorado. Já para o cargo de tecnologista, basta a graduação. Já o cargo de técnico da carreira de Desenvolvimento Tecnológico é destinado a candidatos com o nível médio/técnico, em diversos cursos.

Veja quais as áreas



Edificações;

Elétrica;

Refrigeração;

Informática

Mecânica;

Química;

Física;

Informática II;

Mecânica II;

Eletrônica;

Eletroténica; e

Mecânica III



Para o pesquisador, a depender a titulação, os vencimentos oscilam entre R$11.752,33 e R$15.192,64. Em todos os casos, já é considerado o valor do auxílio-alimentação de R$1 mil, já pago a todos os servidores da União.