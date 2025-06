82% das transações bancárias são por canais digitais, diz pesquisa da Febraban

Foto: Freepik Compras online do app Temu

Oitenta e dois por cento das transações bancárias no Brasil são feitas pelos canais digitais - celular e internet banking. De um total de 208,2 bilhões de transações feitas em 2024, por meio dos diferentes canais, 75% foram realizadas pelo celular. O dado está no 2° volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2025 (ano-base 2024), realizada pela Deloitte.

Os canais digitais como o principal ponto de relacionamento financeiro se deve, sobretudo, ao serviço por app (mobile banking). Somou 155 bilhões de transações no período, 20 bilhões a mais do que em 2023, representando um crescimento de 15%.



Segundo a pesquisa, o Pix, mais uma vez, se destaca no mobile banking, com um crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões de operações feitas nos smartphones. A pesquisa mostra que, em média, 55 transações mensais são realizadas por conta no canal mobile, e 92% das transações neste canal são efetuadas por clientes pessoa física.



Houve crescimento na proporção de usuários intensivos (heavy users) no canal app: quase oito em cada dez dos clientes ativos (78%) movimentam mais de 80% de suas transações neste canal.

AGÊNCIA? CAIXA ELETRÔNICO?

De acordo com a pesquisa, as transações realizadas em canais físicos – como agências bancárias, caixas eletrônicos, correspondentes e centros de atendimento (contact centers) – seguem em trajetória de queda. São hoje apenas 5% do total.

Nas agências bancárias, foram feitas 3,6 bilhões de transações, uma redução de 14% frente ao ano anterior. Apesar da queda no volume, esses canais continuam sendo relevantes para operações mais complexas e consultivas, como contratação de crédito, renegociação e planejamento financeiro, demonstrando uma reconfiguração do papel das agências na jornada dos clientes.



Ao mesmo tempo, o investimento dos bancos em TI neste ano deve chegar a R$ 47,8 bilhões, como revelado no primeiro volume da pesquisa.

MAIS RESULTADOS

- 50% dos bancos oferecem a funcionalidade de gestão/agregador financeiro; no ano passado, esse percentual era de 38%

- Quase seis em cada dez bancos oferecem plataformas de marketplace como uma solução eficiente para integrar processos e proporcionar mais segurança nas transações

- 69% dos bancos já disponibilizam seguros via mobile banking e 23% passaram a atuar também por meio de aplicativos de mensagem

- O número de cotações e simulações saltou de 18,1 milhões para 25,5 milhões em apenas um ano – um avanço de mais de 41%, que sinaliza um público mais interessado em explorar opções de proteção de forma autônoma, rápida e conveniente.



SOBRE A PESQUISA

A Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária chega à sua 33ª edição e apresenta o conteúdo em duas etapas. Neste segundo volume, a pesquisa explora as transações bancárias, de Pix, Open Finance e o comportamento do consumidor.

Para essa etapa, a coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico, entre janeiro e abril de 2025. 17 bancos responderam ao formulário, o que representa 80% dos ativos da indústria bancária do país.



A íntegra da pesquisa está disponível neste link.