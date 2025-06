Frete sobe em maio; Selic alta aumenta a carga

Foto: AGÊNCIA BRASIL Valores do frete rodoviário impactam diversas cadeias produtivas, pois o Brasil é muito dependente do modal

O Índice de Frete Rodoviário da Edenred Frete (IFR), com base em dados da plataforma Edenred Repom, aponta que o preço médio do frete por quilômetro rodado no País voltou a registrar alta em maio. O valor médio nacional passou de R$ 7,34 para R$ 7,43, registrando, assim, subida de 1,23% ante abril e interrompendo uma sequência de dois meses em queda.

Embora o preço do diesel tenha registrado retração de mais de 2,5% em maio, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), a redução ainda não teve reflexo nos valores praticados para o frete rodoviário. A nova tabela com piso mínimo reajustado para baixo pela ANTT só foi publicada no fim do mês, no dia 29. Os efeitos devem começar a aparecer nas próximas semanas.

A taxa Selic 0,5% maior, indo para 14,75%, logo no começo do mês, pesa na carroceria e na boleia. “Com o aumento dos prazos de pagamentos no setor de transportes, cada vez mais a taxa de juros tem se tornando uma variável importante na formação do preço do frete”, explica o diretor da Edenred Frete, Vinicios Fernandes.

DEBUTANTE

Abax chega aos 15 anos com R$ 2 bilhões recuperados

A Abax Consultoria, empresa cearense especialista em auditoria, consultoria e contabilidade, com experiência nas áreas tributária, trabalhista/previdenciária, auditoria, gestão de riscos, contábil, M&A (fusões e aquisições), reestruturação de negócios, econômica e financeira, chega aos 15 anos de mercado e com declarados mais de R$ 2 bilhões em créditos recuperados para empresas em todo o País. Durante o período, foram mais de 700 clientes e mais de dois mil projetos.

Além da matriz em Fortaleza, tem escritórios em Recife, Natal, Salvador e São Paulo.

LICITAÇÃO

BNB vai selecionar startup jurídica que saiba usar imagens

Dia 30, 10 horas. Estes são dia e horário da abertura da sessão pública de abertura de licitação para selecionar startups para atendimento à área jurídica do Banco do Nordeste (BNB). O BNB avisa que procura soluções inovadoras relacionadas à modernização dos processos para Visual Law - uso de elementos visuais para comunicar informações jurídicas de forma mais acessível e de fácil compreensão.

A concorrência terá modo de disputa fechado, enquanto o critério de julgamento será o de melhor técnica.

Foto: Camila de Almeida, em 2016 Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos

MARKETING

Pague Menos sobe no ranking das marcas

A Pague Menos colhe resultados das estratégias de marketing dos últimos anos. Teve posição destacada entre as 100 mais valiosas do ranking brasileiro da Brand Finance, que ranqueia as marcas mais valiosas do Brasil. Ficou na 90ª posição, subindo duas colocações em relação ao ano anterior e obteve crescimento expressivo de 11,1% no valor de sua marca.

Além de figurar entre as mais valiosas, a rede também se destacou no ranking de força de marca, ocupando a 84ª posição.

BODY SPLASH

Consumo de perfumes leves cresce 154%

O Brasil é o país da América Latina com a maior representatividade no mercado de body splashes, segundo a consultoria Circana. Body Splash é algo como perfumaria com menos intensidade, com fragrância leve e refrescante.

O consumo do produto, em 2024, aumentou 154% em relação ao ano anterior e no Boticário, faturamento com declarados 33% de aumento em 2024. este ano espera crescer 15%. O custo-benefício ajuda o segmento. Por ter menos concentração de fragrância, é mais barato.

Horizontais

Varejo estável - As vendas do comércio brasileiro registraram uma leve queda de 0,1% em maio, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a retração foi um pouco maior, de 0,5%.

Trabalhou direito - O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) recebeu quatro premiações nacionais por excelência na execução trabalhista. A conquista foi em Brasília, durante o III Seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).