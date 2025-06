Embraer vende sexto KC-390 a Portugal

Foto: Marcos Corrêa/PR/Wikipedia 09/10/2023, Avião da Embraer KC 390. Foto: Marcos Corrêa/PR

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, anunciou durante a 55ª edição do Paris Air Show que Portugal decidiu adquirir uma sexta aeronave KC-390 Millennium. Em agosto de 2019, Portugal e a Embraer assinaram contrato para a aquisição de cinco unidades do KC-390.

Afora a compra, pretendem incluir dez opções de compra no contrato atual. Mirapotenciais futuras aquisições por nações europeias ou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por meio do Governo lusitano, em negociações de governo a governo. A aeronave alcançou a taxa de 99% das missões cumpridas com baixos custos operacionais, segundo a fabricante.

O KC-390 Millennium pode realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento (SAR), ajuda humanitária e missões de resposta a desastres (HADR), combate a incêndios e reabastecimento aéreo (AAR), tanto como tanque quanto como receptor. Além disso, o KC-390 Millennium pode apoiar operações de vigilância marítima e SAR, aumentando seu alcance e tempo de permanência em voo por meio do reabastecimento em voo. Sua capacidade de operar em pistas curtas e reabastecer outras aeronaves é fundamental para atender aos requisitos de defesa de Portugal.

“Com esta decisão Portugal continua a investir nas capacidades da Força Aérea, num momento em que esta se assume como operador de referência desta aeronave, que possui caraterísticas únicas e que foram integradas e testadas em Portugal. A inclusão de dez opções de compra para futuras negociações governo a governo permitirá que outras nações europeias e NATO possam, através de Portugal, adquirir plataformas interoperáveis e versáteis, habilitando o contínuo desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa, com o consequente retorno financeiro para o país, e a afirmação da Força Aérea Portuguesa como parceiro de excelência na operação e treino, através, por exemplo, do seu Centro de Treino KC-390”, disse em nota Nuno Melo, ministro da Defesa de Portugal.

“Estamos extremamente honrados com a possibilidade de expandir nossa parceria com a Força Aérea Portuguesa e com o Estado Português. A aquisição do sexto KC-390 pela FAP, que opera a aeronave desde 2023, será a primeira compra adicional de um operador, o que demonstra o reconhecimento da qualidade e do resultado operacional que esta aeronave tem conseguido. O interesse em colocar opções adicionais no contrato é a confirmação de que mais países ocidentais podem-se juntar muito brevemente a este grupo de operadores, beneficiando todos eles em sinergias econômicas ao longo do ciclo de vida do KC-390”, disse Bosco da Costa Junior, presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.