Madalena é a música mais tocada e regravada do oitentão Ivan Lins

Foto: Divulgação Ivan Lins faz show gratuito no São Luiz, com abertura de Anna Canário

O agora oitentão Ivan Lins - completou no dia 16, última segunda-feira - possui 802 obras musicais e 927 gravações cadastradas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). O destaque principal é “Madalena”, parceria dele com Ronaldo Monteiro de Souza. A música lidera tanto o ranking de obras mais executadas quanto o de mais regravadas, com 71 fonogramas identificados. Elis Regina a eternizou nos anos 1970 e segue viva no repertório de diferentes gerações de intérpretes.



Outros clássicos como “Vitoriosa”, “Lembra de mim” e “Novo tempo”, todos em parceria com Vitor Martins, também se destacam entre as canções mais tocadas do artista nos últimos cinco anos. Entre os intérpretes que mais gravaram músicas de sua autoria, a cantora Simone aparece em primeiro lugar, com 58 fonogramas cadastrados.

AS MÚSICAS DE IVAN LINS MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, carnaval e festa junina)





1

Madalena

Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza



2

Vitoriosa

Vitor Martins / Ivan Lins



3

Lembra de mim

Vitor Martins / Ivan Lins



4

Novo tempo

Vitor Martins / Ivan Lins



5

Sou eu

Chico Buarque / Ivan Lins



6

Vieste

Vitor Martins / Ivan Lins



7

Desabafo

Nave / D2 / Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza



8

Iluminados

Vitor Martins / Ivan Lins



9

Um feliz Natal

José Feliciano / Ivan Lins



10

Começar de novo

Vitor Martins / Ivan Lins





TOP 5 DAS MÚSICAS DE IVAN LINS MAIS GRAVADAS



1

Madalena

Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza

2

Começar de novo

Vitor Martins / Ivan Lins

3

Bilhete

Vitor Martins / Ivan Lins

4

Aos nossos filhos

Vitor Martins / Ivan Lins

5

Lembra de mim

Vitor Martins / Ivan Lins