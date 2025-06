Os traumas que afetam hospitais

Foto: Hiane Braun e Carlos Gibaja Fachada do hospital Hospital Regional Vale do Jaguaribe

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em Limoeiro do Norte, realizou até maio 19,3 mil procedimentos cirúrgicos. Destes, dois mil oncológicos. Já foram feitos também quase 27 mil atendimentos ambulatoriais, mais de 585 mil exames de imagem e laboratoriais e quase 18 mil atendimentos de emergência e urgência. Foram contabilizadas, ainda, aproximadamente 12 mil internações, mais de cinco mil procedimentos cardíacos e quase quatro mil pacientes com câncer foram atendidos na unidade. São dados oficiais, divulgados pela Sesa.

Noutros termos, o hospital tem sido bastante útil para a população. E não apenas da região, pois a política de regulação de leitos implica deslocar pacientes até mesmo de Fortaleza para o Interior, caso haja necessidade. Contudo, olhando apenas para o número referente aos traumas ortopédicos, vê-se em números o tamanho do passivo gerado, em larga medida, pelos acidentes com motos. São 7.200 cirurgias ortopédicas. Um número imenso para o qual faltam respostas à altura para conter. Cabe ao Estado e às prefeituras, as responsáveis pela gestão do trânsito. Reprimir é antipático, mas a conta fecha.

RENOVAÇÃO DE FROTA

Senado aprova crédito para mototaxistas

O Senado aprovou projeto que inclui os mototaxistas na linha de crédito especial já existente para taxistas. Assim, a ser ratificado, eles também financiarão a compra de veículos novos para renovar suas frotas. Pelo PL 2.041/2025, existe também indiferença com o que poderia ser uma política para induzir o uso de combustíveis não fósseis. Vejamos. Também poderão ser financiados com o crédito especial os veículos de passageiros ou de uso misto, de fabricação nacional, novos, movidos a combustível fóssil ou renovável, inclusive os veículos híbridos e elétricos, destinados à atividade de mototaxista. Como atenuante, inclui-se a possibilidade de financiamento para o seguro inicial dos bens e os itens para carregamento da bateria dos veículos elétricos. O texto segue para a Câmara dos Deputados.

JULHO

Gol terá voo diário de São Paulo para Jeri

O aeroporto de Jericoacoara (JJD) - no município de Cruz - passa a ter um voo diário da Gol em julho, partindo de São Paulo (Guarulhos). Para atender à demanda em ascensão, a Gol terá um voo diário entre o RIOgaleão e São Luís e adiciona um voo diário a mais tanto de Brasília quanto de Salvador rumo à capital maranhense.O Hub da Gol no Nordeste é Salvador e de lá haverá 10% a mais de assentos ofertados durante a temporada, em relação ao ano anterior. De Salvador, voa para 19 destinos nas férias. Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU e CGH), Brasília (BSB), Fortaleza (FOR), Recife (REC), São Luís (SLZ) e Buenos Aires (AEP) são algumas das cidades que mais se conectam com Salvador em julho.

CAJU

São Geraldo lança refrigerante zero

A indústria Cajuína São Geraldo, de Juazeiro do Norte, lançou a versão zero adição de açúcar do seu principal produto. Reduzido em calorias, o refrigerante de caju já está disponível para os consumidores nos pontos de venda. Na diferença entre as embalagens, a Zero chega em um tom de branco e cinza, com a descrição "Zero adição de açúcar" na parte superior, enquanto a tradicional segue a coloração de destaque da marca: branco, verde e laranja. A campanha do novo produto estreia no próximo dia 27. O gerente de marketing Tiago Caldas diz que a empresa disse que havia clamor pelo zero açúcar. "Houve muito trabalho e muitos testes até que conseguimos.

Em 2024, foram furtados 320 km de cabos

De janeiro a abril deste ano, 76 quilômetros de cabos de energia já foram furtados em todo o Ceará. Em 2024, cerca de 320 km de cabos de energia foram furtados no Ceará, afetando mais de meio milhão de unidades consumidoras, segundo a Enel. O crime tem como pena prevista de um a oito anos de prisão. Ademais, causa impacto social gigantesco. Em especial para hospitais, eletrodependentes, escolas, comércios e grandes indústrias. A Enel tem problemas a serem resolvidos no atendimento, e está se mexendo, mas com este inimigo nas ruas fica difícil dar

conta.

Ceará em segundo no saldo de empregos

O Nordeste registrou saldo de 78,5 mil novos postos de trabalho entre janeiro e abril. O resultado positivo corresponde a 8,5% dos empregos com carteira assinada gerados no País, no acumulado dos quatro meses. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos no Nordeste (Etene), braço do Banco do Nordeste (BNB). Na região, a Bahia lidera na geração de empregos e ficou na 7ª posição, com formação de 46,4 mil empregos formais. O Ceará ficou em segundo, com 12.829. Depois vêm Pernambuco ( 9.853) e Maranhão ( 7.865).</p><p></p>



horizontais

Galinhas livres - A melhor notícia da semana no agro foi o Brasil voltar a ser um país livre da influenza aviária, após ter cumprido os protocolos internacionais que preveem o prazo de 28 dias sem novos registros.

Armamentista -A Taurus, hoje a maior vendedora de armas leves do mundo, venceu por meio de joint venture com o grupo Jindal Defence Systems Pvt Limited, licitação para o fornecimento de pistolas calibre 9 mm destinadas a um órgão policial da Índia.