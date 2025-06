Guilherme Sampaio será novamente relator do orçamento

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 13-03-2024: Reunião do diretório do PT, na foto: Guilherme de Figueredo Sampaio-Deputado Estadual do Ceará. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O líder do Governo na Assembleia, deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), será anunciado novamente relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Ele já foi o relator da LDO e do Orçamento de 2025. O nome será anunciado oficialmente nesta quarta-feira, 25, em audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Está marcado para 15 horas.

Conforme o PLDO 2026, o Governo do Ceará deverá alcançar uma receita tributária de R$ 19 bilhões em 2026, alta de 6,3% em relação a 2025. O orçamento terá R$ 11,9 bilhões do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE).

Quanto às despesas com pessoal, são estimados R$ 23,9 bilhões. Para as outras despesas correntes o dia a dia da máquina púbica), está previsto o montante de R$ 16,5 bilhões. Para investimentos, a previsão para 2026 é de R$ 4,5 bilhões. Entram obras como construção e estruturação de escolas; implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (iniciada em 1999); duplicação do Eixão das Águas; restauração e pavimentação de rodovias; construção de hospitais em Crateús, Iguatu e Baturité; e aquisição de equipamentos e materiais para o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece).