Pastor anuncia compra de campus durante culto

Foto: REPRODUÇÃO Pastor Fabricio Miguel e a mulher, Raquel Moreira, durante culto no qual ele anunciou a aquisição do campus

A confirmação da compra foi feita pelo pastor Fabrício Miguel, entre lágrimas e voz embargada, durante um culto. Ele estava ao lado da esposa, Raquel Moreira. Na conta da igreja no Instagram, a informação foi postada. "Sim. Nós teremos um local próprio! Agora podemos dizer que compramos o nosso novo local e em breve estaremos de mudança".

Raquel se apresenta na sua conta no Instagram como bispa, pastora sênior e também sócia de uma loja de sapatos. Fabrício fez discurso destacando a trajetória da igreja. "Foram 13 anos de passos de fé, lágrimas, risos, cultos em diferentes lugares, milagres inesperados e muitos recomeços. Cada estação nos ensinou algo", diz postagem da Comunidade das Nações.

O anúncio: a igreja Comunidade das Nações comprou o campus Santos Dumont do centro universitário UniFanor, nas Dunas (Manuel Dias Branco). Em 27 de fevereiro, a Coluna havia antecipado as negociações em curso.

Será a maior unidade da igreja no Ceará, hoje no Dionísio Torres e no Eusébio. Na época, procurada, a UniFanor não negou a informação. Já a Comunidade das Nações descartara. A UniFanor é controlada pelo grupo YDUQS - outrora Estácio Participações.

A sede das Dunas foi desenhada pelo escritório dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon para o antigo colégio Geo Dunas. Foi inaugurado em 1996, com área de 22 mil m². Depois passou a ser sede da Fanor - hoje UniFanor.

Em fevereiro, a UniFanor disse que este ano não mudaria. Hoje tem dois campi - Dunas e São Gerardo, na Bezerra de Menezes - e seis polos em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Subsídio para ônibus é de R$ 12 milhões

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, disse ontem na rádio O POVO CBN que terá uma conversa com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) para tratar do equilíbrio dos custos operacionais do sistema de transporte. A reunião pode ocorrer ainda hoje. Atualmente, o Município paga R$ 12 milhões por mês às empresas como subsídio.

O valor é menos do que as empresas esperam. Desde dezembro do ano passado, o combinado era já estar em R$ 22 milhões. Mas segue intacto. A ajuda é uma forma de conter a pressão por aumento de tarifas. A idade média da frota é de cerca de oito anos. Em 2012, na época gestão da também petista Luizianne Lins, a média de idade era de até quatro anos.

Conferência da Cidade será hoje e amanhã

O Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan), junto com organizações da sociedade civil, realiza hoje e amanhã a 7ª Conferência da Cidade de Fortaleza. O evento será realizado no anexo da Assembleia Legislativa, na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace).

Debate desafios urbanos da Cidade, além de propostas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). No segundo semestre, acontece a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Há nove anos não é realizada a Conferência da Cidade em Fortaleza, já em âmbito nacional há 12 anos.

Agro cresce muito mais do que os outros

O setor agropecuário cresceu 18,43% no primeiro trimestre versus período idêntico no ano passado. Superou o desempenho de Serviços (3,41%) e Indústria (2,87%). No período, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará registrou alta de 4,18%.

Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) injetaram peso político no agro, especialmente nestes dias de louros colhidos no PECNordeste, o mega evento ocorrido no Centro de Eventos este mês.

"O agronegócio tem sido a força motriz da economia brasileira, e o Ceará está agora ingressando nesse novo ciclo de expansão com protagonismo", disse o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faec), Amílcar Silveira.

JCPM ganha 10 prêmios nacionais

Os shoppings do Grupo JCPM conquistaram 10 troféus no Prêmio Abrasce, da Associação Brasileira de Shopping Centers. O prêmio reconhece as ações mais inovadoras do setor no País.

Os ganhadores foram anunciados em evento realizado em São Paulo. Havia 730 cases inscritos, 212 shoppings participantes, de 31 diferentes grupos. JCPM levou a principal da noite, o Prêmio Destaque.

Foi pela campanha Fala Mulher, de combate à violência de gênero, realizada pelo RioMar Fortaleza. O projeto também conquistou ouro na categoria Newton Rique de Sustentabilidade.

No início de 2024, levou aos corredores do shopping totens com silhuetas masculinas e mensagens de conscientização.

Horizontais

Por que queimar

As fogueiras juninas esquentaram o comércio brasileiro. O crescimento foi de 13,3% no faturamento entre os dias 1º e 24, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados da Getnet Brasil, sobre vendas físicas e digitais em todo o País.

Por que queimar II

Pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro revela: quatro em cada dez brasileiros pretendem gastar mais de R$ 200 nas festas juninas. Inclui alimentos e bebidas até roupas, adereços e ingressos. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o País.