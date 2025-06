Ceará é o quinto destino mais desejado por paulistanos, diz Datafolha

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-03-2024: Mercado dos Peixes do Mucuripe. Economia Comércio na Beira Mar, Prefeitura divulgou que comércio na Beira Mar gera R$ 4 milhões por dia. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O Ceará é o quinto estado mais desejado pelos paulistanos para viagens de turismo, segundo pesquisa do Datafolha. O estado obteve 5% das preferências. A Bahia venceu como melhor estado do Brasil para viajar. A pesquisa foi espontânea. Ou seja, sem apresentar opções ao entrevistado. A Bahia foi lembrada por 21% dos paulistanos das classes A e B que viajaram para fora do estado de São Paulo nos últimos 12 meses.

Na sequência, Minas Gerais (9%), Rio de Janeiro (9%), São Paulo (9%), Santa Catarina (8%) e o Ceará (5%).

Na pesquisa Datafolha, a Bahia também foi escolhida como melhor destino turístico para passar férias com a família, com 6% das menções. Nesta categoria, 7% dos entrevistados mencionarm o Nordeste, de modo genérico.

Pela terceira vez (em cinco edições), o Rio de Janeiro e Salvador venceram. Rio com 22% e Salvador com 19%, o que configura empate técnico, pois a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O repórter João Pedro Pitombo conta na Folha de S. Paulo que a Bahia tem 13 zonas turísticas espalhadas por seu território e foi destino de 1,8 milhão de viagens nacionais em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A pesquisa foi realizada entre 19 e 26 de março passado, com 1.641 entrevistas, divididas em duas amostras. Uma com 820 e outra com 821 entrevistas. A margem de erro é de depois pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.