Mercadinhos São Luiz muda de nome, mas em termos

Na próxima terça-feira, às 8 da matina, o Mercadinho São Luiz - ou melhor - São Luiz Supermercado abre loja na Antônio Sales com Estados Unidos. Ops, com Virgílio Távora. Será a estreia da marca, lançada como parte dos preparativos para o centenário do grupo. O diretor Severino Ramalho Neto disse à Coluna que a decisão não foi fácil. “Há uns 30 anos existe esta discussão”.

Mas, segundo ele, tudo segue o que chama de evolução natural”. Segundo Neto, o Mercadinho continua, em lojas de menor porte. A ideia é ser mais capilar com elas. Hoje, a rede comandada por ele e o irmão Fernando Ramalho tem 31 lojas. Vinte do São Luiz, 10 do Mercadão (a bandeira de Atacarejo) e um mini. Até o próximo ano pretende chegar a 38.



1- Por que mudou?



Nossa antiga marca já estava com a gente há bastante tempo, e começamos a perceber uma necessidade de evoluir, assim como fizemos com os nossos processos internos e nossa operação, que marcam esse movimento de expansão do grupo. Com a proximidade do centenário do Grupo São Luiz, entendemos que era o momento de fazer essa mudança, projetando nossa marca para o futuro, sem perder a conexão com a nossa história.



2- ⁠Quais as características da nova marca?



Trouxemos uma fonte que tem um grafismo, então ela é personalizada para a nossa marca, e foi toda modelada para fazer um resgate ao passado, com traços retrô, ecoando os tempos de Casa São Luiz e Mercadinhos São Luiz, mas com recortes contemporâneos que projetam a marca para o futuro. Já o laranja que antes era mais vibrante, agora vem em um marrom-terroso com laranja queimado para adicionar sofisticação sem romper a familiaridade.



Além disso, mantivemos também o trevo, que também faz parte da nossa história. Nessa versão, o símbolo se transforma em quatro corações, cada um traduzindo um pilar essencial da marca:



Coração que sonha (a visão e direção do negócio),

Coração que acolhe (as pessoas que fazem parte da equipe),

Coração que abastece (os fornecedores) e

Coração que escolhe (os clientes).





3- ⁠Quem criou?



A nova marca teve direção criativa do Rodrigo Meireles e do Thiago Baldu, da Cluster Design & Branding. Nossa equipe interna de marketing também participou ativamente dessa construção, que durou cerca de 12 meses.



4- ⁠O slogan "Me Acostumei com você" segue?



O slogan “Me acostumei com você” continuará sendo utilizado, mas não estará mais na marca principal como vinha na marca antiga abaixo do nome. Mantivemos porque ele é mais do que uma frase, expressa também a familiaridade, o carinho e a confiança que construímos com os nossos clientes ao longo da nossa história. É um elemento que nos representa muito bem e permanecerá conosco nessa nova fase.