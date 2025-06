O que o Censo diz sobre nós

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.12.26 Reveillon 2025 - Queima de fogos na virada do ano no Aterro da Praia de Iracema (FCO FONTENELE/O POVO)

O Censo Demográfico 2022 do IBGE mostra que 19,2 milhões de pessoas residem em região distinta daquela em que nasceram. Destes, 10,4 milhões (54%) nasceram no Nordeste. A destacar que 6,8 milhões (65,5%) de pessoas nascidas no Nordeste residiam no Sudeste. Uma confirmação da histórica migração da região nordestina para a sudestina. De todo modo, as regiões Nordeste (96,6%) e Sul (91,9%) registraram os maiores percentuais de população residente em sua própria região de nascimento, enquanto o Centro-Oeste (73,4%) apresentou o menor índice de naturais residentes.

A seguir os destaques elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O CEARÁ EM NÚMEROS

* Os dados do Censo 2022 apontam que 5,5% da população residente no Ceará é composta por pessoas que não nasceram no Estado, o equivalente a 482.759 pessoas.

* No Censo 2010, esse percentual de não naturais no Ceará foi de 4,9%, ou 410.246 pessoas.

* As principais Unidades da Federação de nascimento das pessoas não naturais vivendo no Estado do Ceará são, respectivamente: São Paulo (19,2% do total de não naturais), Pernambuco (10,7%) e Piauí (10,5%).

* As pessoas que nasceram no Ceará, mas saíram do Estado e se encontravam residindo em outras Unidades da Federação totalizam quase 1,5 milhão de pessoas, o equivalente a 15,4% dos nascidos no Ceará.

* As principais Unidades da Federação destino dos nascidos no Ceará são as seguintes: São Paulo (35,2% do total de naturais), Rio de Janeiro (12,2%) e Pará (5,6%).

* Considerando os cinco anos anteriores ao Censo 2022, o Ceará recebeu 135.996 imigrantes de outras UF, enquanto 136.739 pessoas emigraram do Estado com destino a outras UF.

* O Estado do Ceará apresentou uma taxa líquida de migração de -0,01% em 2022, praticamente nula.

* O total de pessoas de nacionalidade estrangeira e naturalizados brasileiros vivendo no Ceará passou de 3.751 para 4.730 pessoas, o que representou um aumento de 26,0% entre os dois últimos censos.

* Em 2010, os nascidos nos Estados Unidos eram o grupo mais numeroso nesse segmento da população, dando lugar, em 2022, aos nascidos na Venezuela.Coluna parágrafo normal

O PAÍS EM NÚMEROS

* 19,2 milhões de pessoas viviam fora de sua região de nascimento, sendo que 10,4 milhões (54,0%) nasceram na Região Nordeste. Destaca-se que 6,8 milhões (65,5%) de nordestinos migrantes residiam na região sudestina.

* As regiões Nordeste (96,6%) e Sul (91,9%) registraram os maiores percentuais de população residente em sua própria região de nascimento. Em contraste, a Região Centro-Oeste (73,4%) apresentou o menor índice de naturais residentes.

* Um total de 29,0 milhões de pessoas residiam em unidades da federação distintas de seus locais de nascimento. São Paulo tinha o maior volume de não naturais residindo em seu território: 8,6 milhões de pessoas. Por outro lado, 2,9 milhões de paulistas moravam em outros estados.

* Bahia e Minas Gerais foram as unidades da Federação que mais perderam naturais ao longo da história, com 3,4 e 3,5 milhões de pessoas, respectivamente, vivendo em estados distintos de seus locais de nascimento.

* São Paulo apresentou saldo migratório de -90 mil pessoas, com taxa líquida de migração de -0,20%, primeiro resultado negativo para a unidade da federação desde o início da coleta de migração por data fixa, em 1991. O estado segue sendo o principal centro migratório do país, recebendo 736 mil imigrantes e perdendo 826 mil emigrantes entre 2017 e 2022, os maiores contingentes do Brasil.

* Entre as unidades da federação do Nordeste destaca-se a Paraíba, que apresentou Taxa Líquida de Migração de 0,78% em decorrência de um saldo migratório positivo de 31 mil indivíduos. Esse resultado representa o primeiro saldo positivo observado no estado desde 1991 e é relevante por ser o único estado na Região a registrar taxa positiva no ano de 2022.



* Esse saldo migratório positivo da Paraíba foi impulsionado pelos fluxos oriundos de São Paulo (22,3%) e Rio de Janeiro (20,0%), possivelmente vinculada ao movimento de retorno, assim como de Pernambuco (20,4%), refletindo a interconexão entre os dois estados, especialmente na dinâmica econômica e nas relações de mercado de trabalho.



* O Rio de Janeiro registrou o maior saldo migratório negativo do Brasil, evidenciando um expressivo contingente de emigrantes, cuja destinação ocorre predominantemente dentro da própria região. Dentre esses fluxos, destacaram-se os deslocamentos para os estados vizinhos: São Paulo (21,4%), Minas Gerais (17,7%) e Espírito Santo (7,3%). Foi o primeiro saldo negativo do estado desde 1991 (-69 mil), quando o indicador começou a ser pesquisado.

* O Distrito Federal, por sua vez, apresentou o segundo maior saldo negativo, direcionando a Goiás um percentual significativo de seus emigrantes (48,5%), seguido por fluxos menores para Minas Gerais (7,5%) e Bahia (6,6%).



A SE ACOSTUMAR

Mercadinhos São Luiz muda de nome, mas em termos

Na próxima terça-feira, às 8 da matina, o Mercadinhos São Luiz - ou melhor - São Luiz Supermercado abre loja na Antônio Sales com Estados Unidos (ops, com Virgílio Távora). Será a estreia da nova marca, lançada como parte dos preparativos para o centenário do grupo. O diretor Severino Ramalho Neto disse à Coluna que a decisão não foi fácil. "Há uns 30 anos existe esta discussão". Mas, segundo ele, tudo segue o que chama de evolução natural". Segundo Neto, o Mercadinho continua, em lojas de menor porte. A ideia é ser mais capilar com elas. Hoje, a rede comandada por ele e o irmão Fernando Ramalho tem 31 pontos de venda. Vinte do São Luiz, 10 do Mercadão (a bandeira de Atacarejo) e um mini. Até o próximo ano pretende chegar a 38. O slogan “Me acostumei com você” continuará sendo usado, mas não estará mais na marca principal como vinha na marca antiga abaixo do nome.

IDEIA DE RATINHO

Sobre o populismo penal barato

O advogado criminalista e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFC, Emetério Neto, define a cobrança dos custos por inquéritos abertos pela Polícia Civil de "populismo penal barato". Para ele, o projeto do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), não tem amparo na Constituição. "Nós temos, na Constituição, uma série de princípios, dentre eles o princípio da Segurança Pública gratuita. Nós sabemos que os crimes, em sua grande maioria, são cometidos por pessoas de baixa condição financeira, que o digam as defensorias públicas Brasil afora, criadas para atender ou prestar assistência jurídica às pessoas que são pobres e não têm condições de contratar advogados". A proposta de Ratinho prevê que todas as pessoas condenadas por crimes ou que tenham feito acordos de não persecução penal - quando é permitida uma resolução consensual (quando não há violência) - pagariam as despesas geradas na Polícia Civil.

CEARÁ

Atraso no aluguel aumenta pouco

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará registrou alta pelo segundo mês consecutivo em 2025, saindo de 4,64%, em abril, para 4,87%, em maio, com variação de 0,23 ponto percentual. No comparativo com o mesmo período de 2024 (6,59%), teve retração de 1,72 ponto percentual. O índice no Ceará ficou acima da média nacional, de 3,33% em maio. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário. O diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, Manoel Gonçalves, avalia que a oscilação indica os brasileiros sentindo um cenário econômico desafiador, mas ainda assim, buscam se manter em dias com as contas que não param de chegar.

TRÊS DIAS

O vale-refeição acaba mais rápido no Nordeste

Levantamento da solução de benefícios da Flash, plataforma de gestão da jornada de trabalho, aponta que os benefícios de vale-refeição e alimentação dos trabalhadores do Nordeste duraram apenas oito dias do mês. Isto são três dias a menos que a média nacional. Os dados são do primeiro trimestre de 2025, e englobam compras em restaurantes e supermercados. Ao lado do Norte, o Nordeste foi uma das regiões que registrou gastos médios por transação acima da média nacional tanto em restaurantes como em supermercados. Enquanto os trabalhadores brasileiros gastaram em média R$ 102,59 em supermercados e R$ 50,58 em restaurantes a cada compra realizada, os trabalhadores do Nordeste gastaram R$110,24 no mercantil e R$51,11 nos restaurantes, a cada transação.

NINGUÉM LIGA

O que fazer para acabar com a extorsão por flanelinhas

No Rio de Janeiro, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a cobrança e fiscalização das vagas de estacionamento em vias públicas. Seria feito por meio digital. Em suma: câmeras fariam o reconhecimento das placas, um GPS identificaria a localização e o pagamento seria feito de forma remota, por aplicativo. Sim, tipo um Zona Azul. O autor da proposta é um vereador do PSD, Marcelo Diniz. Ele defende que isto barraria as extorsões de guardadores irregulares, os flanelinhas que privatizam as ruas impunemente. Uma empresa pública ou concessionária (de zero a 10, 10 para ser assim) teria a tarefa de fazer a fiscalização presencial para coibir os flanelinhas. Então. No Rio ou no Ceará, Governo e prefeituras poderiam ser mais proativos para coibir a extorsão. Mas ninguém dá a mínima.

Por falar no Rio...

Cerca de sete mil casas e estabelecimentos comerciais dos bairros Bangu, Santíssimo, Senador Camará, Realengo, Jabour e Campo Grande, no Rio, ficaram na noite de sexta-feira sem serviço de internet. Uma central de fibra óptica da empresa Nio foi destruída por criminosos armados. De tarde, equipes da empresa foram afastadas da área por bandidos armados com fuzis. Sim, o mesmo modo trazido para o Ceará.

HORIZONTAIS



Iguatemi Ouro e Bronze - O Shopping Iguatemi Bosque teve indicações em cinco cases do Prêmio Abrasce. Foi o maior finalista do Norte e Nordeste na edição. Ao final, trouxe um Ouro na categoria "Promoções e Eventos". Venceu com o Preguiçolândia, ambiente temático que levava o público a mergulhar no ócio criativo do personagem japonês Gudetama. Fez em parceria com a Baladeira Inovações. Também conquistou o Bronze na categoria "Inovação", com o Mundo IGT.

Carteirinha - A partir de 1º de julho o estudante de Fortaleza terá as novas carteiras estudantis de 2025 a funcionar. Elas serão automaticamente desbloqueadas. Ao todo, cerca de 210 mil carteiras. São muito importantes para quem precisa mesmo. Nas mãos de quem não carece prejudica os mais pobres, pois alguém compensa. Pobres que não estudam pagam tarifa cheia.

Devem e não negam - O Ceará registrou a segunda alta consecutiva no número de inadimplentes. Segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, houve um crescimento de 5,4% em maio deste ano na comparação com o mesmo mês de 2024. De todo modo, segue abaixo da média nacional, que avançou 6,28% no mesmo período. São dados do Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, divulgados pelo SPC Brasil e FCDL-CE. Um dado importante: 32,1% dos negativados no Ceará devem pouco. Eles têm dívidas de até R$ 500.

Revestimento social - O Senai Ceará realizou a formatura da segunda turma do curso de "Aplicação de Revestimento Cerâmico". Capacitou pessoas em situação de vulnerabilidade social em parceria com a Construtora Mota Machado.