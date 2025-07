Embraer entrega 61 aeronaves no 2º trimestre; 30% acima do mesmo período em 2024

Foto: DIVULGAÇÃO EMBRAER A Scandinavian Airlines firmou um acordo para adquirir 45 jatos Embraer

A Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3), uma das líderes globais na indústria aeroespacial, entregou 61 aeronaves no segundo trimestre de 2025 (2T25), na soma de todas as suas unidades de negócio. O resultado foi 30% superior ao registrado no segundo trimestre de 2024 (2T24), quando 47 aviões foram entregues, e mais que o dobro (103%) do resultado do primeiro trimestre de 2025.

O número de entregas da Embraer na aviação comercial alcançou o mesmo volume do segundo trimestre do nao passado: 19 aeronaves. Em relação ao primeiro trimestre deste ano (1T25), o total de entregas foi 171% maior.

Na aviação executiva, foram 38 aeronaves entregues, superando em 41% o resultado no mesmo período do ano passado. No comparativo com o 1T25, o crescimento foi de 65%. Também foram entregues quatro aeronaves A-29 Super Tucano no segmento de defesa & segurança, que completam o total de 61 aviões no trimestre.

Em 2025, o total estimado de entregas é de 77 a 85 aeronaves na aviação comercial (ponto médio 10% acima no comparativo anual), e de 145 a 155 aeronaves na aviação executiva (ponto médio 15% acima ano sobre ano).

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

A tabela de vendas da ex-estatal Embraer Crédito: REPRODUÇÃO

SAS encomenda 55 aeronaves

A Scandinavian Airlines (SAS) firmou um acordo para adquirir 45 jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais — a maior encomenda de jatos da SAS diretamente a um fabricante desde 1996.

Este acordo apoia a estratégia de longo prazo para a renovação de frota da SAS, que se concentra em aumentar a eficiência, reduzir as emissões e fala em gerar futuras oportunidades de crescimento a partir de seu hub global em Copenhague, na Dinamarca.

As primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com entregas adicionais ao longo de aproximadamente quatro anos. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$ 4 bilhões.