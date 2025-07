Fortaleza é segunda maior operação logística da Azul no Nordeste

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Apresentação do jato Embraer 195-E2, a maior e mais moderna aeronave comercial já produzida no Brasil, adquirida pela Azul Linhas Aéreas

Fortaleza é a segunda maior operação na logística da Azul no Nordeste. De janeiro a junho foram 2.5 mil toneladas transportadas. Os principais destinos foram Manaus, Belém, Guarulhos e Boa Vista. Recife, maior hub da Azul na região, despachou a partir do Aeroporto Internacional do Recife declaradas mais de seis mil toneladas de cargas no primeiro semestre. De lá, embarcou para mais de 40 destinos no Brasil.

Entre as principais localidades que receberam as cargas partindo do Recife neste período, estão Confins (MG), com 561,7 toneladas transportadas em 3.210 voos; e Congonhas (SP), com 602,4 toneladas em 2.633 voos. Outros destinos relevantes incluem Campinas, Salvador, Fortaleza e o Galeão (RJ).

Com esses resultados, Recife não apenas foi como principal hub de conectividade de clientes, mas como importante mercado para o embarque de cargas, com volume 140% superior ao segundo colocado.

"Recife como hub faz parte da nossa estratégia de fortalecer a presença no Nordeste. A localização privilegiada da cidade garante uma conectividade estratégica com diversas regiões do país, permitindo entregas mais ágeis e pontuais para clientes e empresas", disse em nota a diretora da Azul Cargo, Izabel Reis.



Do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, são 35 rotas operadas pela Companhia, entre destinos nacionais e internacionais, em quase 2 mil voos mensais. Desde o início das operações na cidade, em 2009, mais de 23,1 milhões de xlientes embarcaram ou desembarcaram no terminal, em mais de 228 mil voos realizados.