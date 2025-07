Aeroporto de Juazeiro do Norte vence prêmio da Anac

Foto: Aena Brasil/ Redes sociais/ Divulgação Aeroporto de Juazeiro do Norte

O Aeroporto de Juazeiro do Norte venceu o Prêmio Aeroportos Sustentáveis, promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foi nos eixos insumos e sociedade. Avalia a governança corporativa e o engajamento social dos aeroportos.

O terminal Orlando Bezerra de Menezes também se destacou devido aos aportes realizados pela Aena na área de sustentabilidade. O projeto de eficiência hídrica foi reconhecido com o “Green Airport Recognition” pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), e com a distinção no Programa Innova, promovido pela Aena Espanha e ao qual concorrem todos os 79 aeroportos da rede no mundo.

A Anac o classificou entre os três mais sustentáveis do Brasil em sua categoria. A iniciativa premiada desenvolve soluções de aproveitamento de água para enfrentar os desafios do clima semiárido. Na categoria de até 200 mil passageiros por ano, o Aeroporto de Campina Grande - também operado pela Aena - venceu no eixo insumos. Este avalia a gestão do consumo de energia e recursos hídricos e da geração de resíduos pelos aeroportos.

Essa foi a sexta edição do prêmio, cuja intenção é incentivar a adoção de ações sustentáveis e disseminar as melhores práticas ambientais. A adesão ao programa é voluntária. O gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Aena, Mauricio Martin de Moura, foi ao evento de premiação em Brasília. Com ele estavam os diretores dos aeroportos de Campina Grande e Juazeiro do Norte: Luciano Rodrigues e Ítalo Gonçalves, respectivamente.

“Temos um compromisso permanente com a sustentabilidade. Agradeço a todo o time do Aeroporto de Juazeiro do Norte que contribuiu com as ações e nos ajudou a conquistar esse prêmio”, disse Ítalo.

Ao todo, 37 iniciativas foram inscritas e avaliadas pela Anac dentro do biênio 2023-2024, em três eixos independentes: engajamento social dos aeroportos (Sociedade), gestão do consumo de energia, recursos hídricos e de resíduos (Insumos) e gestão de emissões e ruído (Externalidades). Esta edição incluiu nas avaliações a certificação do programa Airport Carbon Accreditation (ACA), da ACI-LAC.

Maurócio Martin de Moura, Ítalo Gonçalves e Luciano Rodrigues, executivos da Aena Crédito: DIVULGAÇÃO- AENA



Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, maior operadora aeroportuária do mundo, responsável pela gestão de 79 aeroportos e dois heliportos em seis países. A companhia também é líder no Brasil, onde administra 17 aeroportos em nove estados, respondendo por 20% da malha aérea nacional e pela operação de Congonhas, o segundo maior em embarques e desembarques.

Em 2024, seus terminais movimentaram mais de 438 milhões de passageiros, sendo 309 milhões na Espanha e 43 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os aeródromos de Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB).

Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS) e Corumbá (MS).

Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB).

Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12), Jamaica (2) e Colômbia (1).