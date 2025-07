Bolsonarismo entrega bandeira a Lula

Foto: Reprodução/ Instagram @tarcisiogdf Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, junto à Bolsonaro e outros apoiadores antes de manifestação na paulista

A ignorância dói. Imaginem uma mobilização de militantes republicanos - incluindo parlamentares e o governador de um estado importante - contra os interesses dos Estados Unidos. Bem comparando, é o que se dá hoje no ataque tarifário norte-americano sobre o Brasil. Os Bolsonaro, o PL e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), um pré-candidato à Presidência, se juntaram para celebrar o tarifaço. Sem nenhuma cerimônia, esta cena se repete desde a quarta-feira quando da divulgação do panfleto endereçado pelo presidente Trump ao presidente Lula.

O discurso dito patriótico do bolsonarismo age contra a pátria. Dá de ombros para o que pudesse ser um rascunho da ideia de Estado. Ignora a temporalidade dos governos versus o interesse nacional, este acima do governante de plantão. As manifestações com bandeira do Brasil erguida junto com bandeiras estrangeiras, como EUA e Israel, já dizem de há muito o quão raso é aquele oceano.

Neste momento, há cargas navegando em direção à América e a desembarcar depois de 1° de agosto, há o temor de colapsos em segmentos do agro, a fabricação de aeronaves e de aço. Por ora, pode-se pleitear a prorrogação do prazo anunciado, para ao menos haver tempo para negociação.

No caso do Ceará, como mostrou O POVO, a partir de dados do Observatório da Indústria, da Fiec, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Estado. Representam quase 50% de todas as exportações de produtos em 2025. Um impacto, portanto, bastante pronunciado na balança comercial cearense. Só neste ano, as exportações cearenses para o país chegaram a US$ 366,8 milhões. Em todo caso, um impacto também muito concentrado. Só de aço foram US$ 262,3 milhões). Depois, bem longe, peixes (US$ 19,1 milhões). Noutros termos, a pancada é na siderúrgica ArcelorMittal Pecém.

É rudimentar a tentativa da oposição bolsonarista de atribuir o ataque dos EUA ao presidente Lula. Não é diferente de culpar a vítima de estupro por ter usado uma roupa, digamos, inadequada. No jogo de narrativas e leituras, convenhamos, o bolsonarismo entregou um discurso ao Governo. Ofereceu sementes para uma unidade nacional. Um discurso patriótico.

POUCAS NO CEARÁ

Enem dos concursos tem 171 vagas no Nordeste

Estão abertas, até o dia 20, as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) - o chamado Enem dos Concursos. Com 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal, o certame contempla todas as regiões do país.

Somente no Nordeste, são ofertadas 171 vagas para atuação em áreas como saúde, educação, pesquisa, engenharia, regulação e tecnologia. Todas as oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior e oferecem remuneração inicial que pode ultrapassar os R$ 13 mil. Para o Ceará, entretanto, pouquinhas.

Tem uma vaga para agrônomo do MDA, oito de técnico em atividades de mineração da ANM a serem divididas entre Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte; e nove para técnico em regulação de telecomunicações a ratear em diversos estados.

LOGÍSTICA

Fortaleza é o segunda maior operação da Azul no NE

Fortaleza é a segunda maior operação na logística da Azul no Nordeste. De janeiro a junho foram 2,5 mil toneladas transportadas. Os principais destinos foram Manaus, Belém, Guarulhos e Boa Vista. Recife, maior hub da Azul na região, despachou declaradas mais de seis mil toneladas de cargas no primeiro semestre. De lá, embarcou para mais de 40 destinos no Brasil.

Foto: Aena Brasil/ Redes sociais/ Divulgação Aeroporto de Juazeiro do Norte

ANAC

Aeroporto de Juazeiro vence prêmio da Anac

O Aeroporto de Juazeiro do Norte venceu o Prêmio Aeroportos Sustentáveis, promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foi nos eixos insumos e sociedade. Avalia a governança corporativa e o engajamento social dos aeroportos.

O terminal Orlando Bezerra de Menezes também se destacou devido aos aportes realizados pela Aena na área de sustentabilidade. O projeto de eficiência hídrica foi reconhecido com o "Green Airport Recognition" pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), e com a distinção no Programa Innova, promovido pela Aena Espanha e ao qual concorrem todos os 79 aeroportos da rede no mundo.

R$ 6 MILHÕES

Enel lança edital para eficiência energética

A Enel Ceará lançou o edital da Chamada Pública de Projetos 2025 e destinará R$ 6 milhões a iniciativas que promovam o uso eficiente da energia elétrica no Estado. Do total de investimentos, R$ 1 milhão será destinado exclusivamente a iniciativas de Iluminação Pública; R$ 4 milhões, a programas dos setores comercial, industrial, rural, de serviços e poder público; e R$ 1 milhão, a projetos residenciais.

IGET

Varejo e serviços oscilam em junho

O índice IGet, desenvolvido pelo Santander em parceria com a Getnet, mostrou o varejo com sinais de recuperação, mas os serviços em queda. No setor de serviços às famílias, queda de 4% em relação ao mês anterior, acumulando o nono resultado negativo consecutivo.

Versus o mesmo período do ano passado, retração de 13,2%. Dentro do setor, alojamento e alimentação com redução de 4,4%, enquanto outros serviços exibiram recuo de 6%. O setor de varejo teve desempenho mais positivo. O índice ampliado recuou 0,4% em junho, marcando três quedas consecutivas, mas o crescimento no comparativo anual foi de 6,1%. Vestuário ( 2,5%) e supermercados ( 2,3%).

Horizontais

Shopping - A Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping) lança na quarta-feira o aMais, um programa de benefícios.

Estágio - O Programa de Estágio Técnico da Votorantim Cimentos vai selecionar estudantes com mais de 18 anos que iniciaram a formação em cursos técnicos no ano de 2025 nas áreas de mecânica e eletrotécnica. Ao todo, 28 vagas divididas em seis fábricas. Uma delas em Sobral (CE). Inscrições abertas até o dia 3 de agosto.