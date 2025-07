Bolsonarismo é antipatriota

Foto: Reprodução/Redes Sociais Tarcísio apagou a foto com boné de apoio a Trump

A velocidade das informações e das opiniões na web causa náuseas. A ressaca não acontece na primeira manhã, é já no mesmo dia. A quantidade avassaladora de angulações, pontos e contrapontos para todos os gostos é imensa. Direitosos se atracam com a munição que lhes oferecem. A militância chapa branca idem. E assim o debate reproduz o maniqueísmo no qual estamos metidos.

Mas há uma questão que deveria pairar acima da dicotomia pobre do Bolsonarismo x Lulismo. Algo que os Estados Unidos sabem muito bem defender: o interesse nacional. Republicanos e democratas são antes de mais nada norte-americanos. Bolsonaristas não têm cognição patriótica para tanto.

No mais recente episódio da série O Bem contra o Mal (sendo Eu o Bem e o Outro o Mal), a busca é por culpados. Quem é o causador do tarifaço de Trump? Lula ou Bolsonaro? Ora, nenhum dos dois. É Trump. Mas o que Trump listou como razão para o ataque tarifário? A defesa do amigo Bolsonaro (se bem que FHC já dizia que para ser amigo é preciso pelo menos falar a mesma língua) pelo que definiu como caça às bruxas.

Sugeriu que na suposta República de Bananas do amigo o Executivo controla o Judiciário. E, sabemos, não é bem assim, por mais que indicações de currículo ralo ou vinculações indeléveis para a Suprema Corte haja. Por ambos os lados.

Militante que é, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), bem como Bolsonaro, enfrentam desgaste pelo alinhamento ao governo norte-americano. Tarcísio tem sido cobrado por empresários e lideranças políticas. É muito prejuízo para São Paulo em especial. Pré-candidato contido à Presidência, Tarcísio até inventou de ir à Embaixada ter com um inócuo encarregado de negócios. Jogo de cena que incomodou até os Bolsonaro.

Frestas no meio do túnel

No meio do túnel há frestas. O economista Célio Fernando Bezerra Melo pondera: "A discussão são os Brics. Está com maior PIB do que os EUA e começou a discutir moeda. Tem média de 4% de crescimento contra 0,5%. A mesma coisa houve em relação à China". Ele defende mais parcerias estratégicas, aumentando a corrente de comércio do País. Uma tarefa para o Itamaraty.

O ex-presidente do Banco do Nordeste, o professor da Pós-Graduação em Economia da UFC, Marcos Holanda, alerta: "Interessante como praticamente 100% da mídia comprou a narrativa que o tarifaço é por conta do Bolsonaro. A real razão é a geopolítica: quem é o país do Brics mais frágil e que tem sido mais vocal no ataque aos EUA?" E provoca: "Qual a maneira de menor custo para atacar o Brics?".

Eleitor de Bolsonaro, o advogado e também professor da UFC, o ex-reitor Cândido Albuquerque, pondera: "não aprovo qualquer conduta, de quem quer que seja, contra o Brasil. Entretanto, penso que Trump está sendo movido por outros motivos". E arrisca uma lista: "o apoio público de Lula à sua adversária Kamala Harris, a tentativa de criação de uma moeda dos Brics para enfraquecer o dólar, a relação estreita do atual governo brasileiro com ditaduras conhecidas, entre outros".

Cândido diz não acreditar que Trump esteja preocupado com Bolsonaro — "menos ainda que esteja fazendo tudo isso em defesa do ex-presidente". Ele vê o primeiro tiro partindo dos Brics, não de Washington. "Anunciar a criação, por um bloco de países, de uma nova moeda para enfraquecer o dólar foi uma clara ameaça comercial, uma declaração de guerra".

Quem pôs o rótulo da política

Ainda que a raiz seja econômica, quem colou o rótulo da política no tema econômico não foi ninguém além de Trump, com o aval da família Bolsonaro, o PL e a massa militante bucha de canhão (como costumam ser as militâncias). No Brasil, insistem em colar em Lula a responsabilidade pelo tarifaço, mas geram um discurso de unidade nacional e patriótico. Como se entregassem a camisa da CBF lavada e engomada.

Outro ex-reitor da UFC e igualmente tachado injustamente de interventor, Antonio de Albuquerque, em uma rede social fez um desabafo-síntese da atitude lesa-pátria do bolsonarismo: "Chega de falsos brasileiros, intitulando-se de patriotas, vestindo a camisa amarela da seleção brasileira, enrolados com a bandeira nacional, cantando o hino brasileiro em posição de sentido e mãos nos peitos e, ao mesmo tempo, batem continência para a bandeira americana e mandam mensagens pessoais para a rede social do próprio Presidente Donald Trump dos Estados Unidos, agradecendo o tarifaço imposto a nossa economia de 50%, que cria desemprego, aumenta inflação e a desigualdade social e completam suas mensagens afirmando 'USA Acima de Tudo e de Todos'. Verdadeiros vendilhões da pátria e falsos respeitadores da soberania brasileira".

Sim, o bolsonarismo é antipatriota.

CÉLIO PAIVA

Um rapaz latino-americano que criou pizza para Belchior

Foto: IGOR BRAGA - DIVULGAÇÃO Célio Paiva: vida de imigrante nos EUA, descoberta do Ceará e pizza de rúcula para Belchior

É de muito trabalho e muita massa a história de Célio Paiva, o goiano da zona rural que entrou nos EUA como imigrante ilegal, pela fronteira com o México, foi trabalhar em uma pizzaria em São Francisco, na Califórnia, por nove anos, em diversas funções, até chegar a gerente.

Depois da América, voltou ao Brasil, deparou-se com o Cais Bar, na Praia de Iracema, pensou em abrir uma pizzaria na área, acabou demovido pelo Sebrae, que já percebia a decadência da área, e sugeriu o entorno do então novo Dragão do Mar.

Tempo em que abriu o Amici's, lugar de música e pizza - com direito a um sabor com rúcula sugerido por Belchior, mesmo quando a folhinha era rara no Ceará. Sugeriu rúcula, tomate seco e provolone. Ganhou prêmio em São Paulo. Até que sentiu que a degradação do Dragão (até hoje em curso) indicava a hora de parar. Cogitou voltar para a Califórnia, mas veio Trump e a sensatez de não arriscar.

Hoje é ele quem toca a operação da Cantinho Forneria, na Aldeota, em parceria com o dono do Cantinho do Frango, Caio Napoleão. Esta história ele contou a Maisa Vasconcelos no programa O POVO da tarde, na rádio O POVO CBN. Veja clicando aqui

IR TAMBÉM

Congresso instala comissão para analisar MP das bets

O Congresso Nacional deve instalar na terça-feira, 15, às 14h40min, uma comissão para analisar a Medida Provisória que aumenta o imposto sobre as bets: a MP 1.303/2025. A mesma MP também tributa em 5% do imposto de renda as aplicações do mercado financeiro que hoje são isentos — é o caso, por exemplo, daquelas relacionadas a investimentos imobiliários e do agronegócio (FII, LCI, LCA, CRI e CRA, entre outros). Leia mais clicando aqui

GENTE E MATERIAL

Custo da construção sobe no Ceará

O Sistema de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,34% em junho no Ceará, enquanto no Brasil a variação foi de 0,88%. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,11% no Ceará, e 5,34% no Brasil. O custo da construção no Ceará, por metro quadrado, passou de R$ 1.707,71 em maio, para R$ 1.713,47 em junho, sendo R$ 1.064,40 relativos aos materiais e R$ 649,07 à mão de obra.

Foto: 99 DIVULGAÇÃO Depois de Goiânia no mês passado, a 99Food agora se prepara para chegar a São Paulo em agosto

ENTREGA

99Food vai para São Paulo e quer mais 100 logo

Depois de Goiânia no mês passado, a 99Food agora se prepara para chegar à São Paulo no início de agosto. Fechou com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) falando em um ambiente de negócios mais justo, competitivo e equilibrado para todos os envolvidos na cadeia de delivery de comida preparada. Uma cutucada no iFood, líder absoluto.

Depois da capital paulista, agenda para até meados de 2026, mais de 100 cidades. Na lista de temperos para esta relação, isenção de comissões e mensalidades por 24 meses aos restaurantes, garantir ganhos mínimos de R$250 para entregadores parceiros que realizarem 20 serviços (sendo cinco de entrega de comida) e preços mais acessíveis aos consumidores.

EXPOCRATO

Sérvulo Esmeraldo merece respeito

A escultura "Semente", do artista plástico Sérvulo Esmeraldo, natural do Crato, está sendo utilizada como apoio para instalações da Feira Agropecuária Expocrato. O abandono da obra de arte foi notado há pelo menos um ano, na edição de 2024.

A curadora e pesquisadora de Artes Visuais, Dodora Guimarães, viúva de Sérvulo, lamenta o descaso com a obra. "A cidade do Crato deixar a escultura Semente, que está hoje localizada como lixo no Parque Pedro Felício Cavalcante, que sedia a Expocrato, certamente o maior evento cultural da cidade do Crato, é inadmissível, é uma vergonha". S

érvulo Esmeraldo foi um escultor, gravador, ilustrador e pintor dos mais importantes do País. É dele a escultura La Femme Bateau, na Ponte dos Ingleses, em Fortaleza. Aliás, recuperada após cair no mar em forte ressaca em março de 2018, reposta em junho do ano passado, mas hoje avariada. Veja post aqui

Horizontais

Mulheres - O Programa Conexão Mulher, da M. Dias Branco, finaliza sua 1ª edição elevando para 26,67% a participação feminina em cargos de liderança. A iniciativa faz parte do plano estratégico da Companhia, que visa a alcançar 40% de mulheres nessas posições até 2030.

ECA - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 35 anos hoje.

Tracker - A Chevrolet Sanauto promove na próxima quinta-feira o lançamento oficial do novo Chevrolet Tracker 2026.

Cariri I - A rede de atacarejo Mix Mateus negocia a instalação de uma nova unidade em Juazeiro do Norte, no bairro Lagoa Seca. Informação revelada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) à rádio O POVO CBN Cariri. A segunda loja no município deve ser construída na antiga sede da AABB, com 30 mil m². Prazo estimado de 11 meses para construção.

Cariri II - A Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) está negociando a instalação de um novo home center no Cariri. A projeção de investimentos da empresa é de quase R$100 milhões. O diretor do Distrito Industrial do Cariri e representante da Adece na região, Diogo Machado, disse também à rádio O POVO CBN Cariri que a empresa tem buscado espaços para instalação.

Motos - A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus fabricou 1.000.749 unidades no primeiro semestre de 2025, volume 15,3% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Esse foi o melhor desempenho para os primeiros seis meses do ano nos últimos 14 anos.