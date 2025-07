A Missão Velha da Transnordestina

Foto: FCO FONTENELE OBRAS da Transnordestina têm atraído novos empreendimentos no Ceará

.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), está de volta ao Cariri. Ele participa hoje ao lado do presidente Lula, às 11h, de visita à Transnordestina, no município de Missão Velha - um trocadilho involuntário quanto à obra. Foi em 6 de junho de 2006 que Lula lançou as obras da ferrovia no município.

Hoje haverá anúncios de investimentos. Atualmente, 280 km de obras de infraestrutura estão em execução na Transnordestina. Há quatro mil pessoas a trabalhar e R$ 4 bilhões em contratos assinados. O início da operação da ferrovia está previsto para o final deste ano. No começo seria em 2010.

Começa com a chamada fase de comissionamento (testes) ainda este ano. Os primeiros transportes de cargas sairão do Terminal Intermodal de Cargas do Piauí até a região Centro-Sul do Ceará e a algumas regiões de Pernambuco. Soja, farelo de soja, milho e calcário estão entre os principais produtos a serem transportados.

ÔNIBUS

Guanabara investe na relação com o Cariri

A Guanabara participa da Expocrato 2025 com uma série de ativações de marca. Uma delas é um espaço com cenografia temática — o Self Point. Podem fazer fotos em ambiente instagramável. A empresa mira na conexão do cariri com Fortaleza, sobretudo. Ainda que haja novamente a ligação aérea, agora via Latam, a Guanabara oferece em contraponto à rapidez o custo e o conforto. A Expocrato 2025 acontece até domingo, com shows e exposições agropecuárias.

À MINEIRA

MRV lança R$ 3,4 bi no segundo trimestre

A mineira MRV Incorporação teve no segundo trimestre o lançamento de R$ 3,4 bilhões em novos empreendimentos, um crescimento de 19,4% em relação ao 1T25 (R$ 2,9 bilhões) e de 54,2% na comparação com o mesmo trimestre de 2024 (R$ 2,2 bilhões).

Foto: FCO FONTENELE Ministro Luiz Roberto Barroso presidente do STF

BARROSO

Presidente do STF vem à OAB-CE

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) recebe, na próxima segunda-feira , o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, Luís Roberto Barroso. Ele vai fazer a palestra "Plataformas Digitais, Inteligência Artificial e os Desafios do Mundo Contemporâneo". Será a primeira visita de um presidente do STF à OAB-CE.

POLINIZAÇÃO

IBGE calcula impacto da polinização na agricultura

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz um dado relevante sobre a polinização animal nas culturas agrícolas no Brasil, com recorte no Ceará inclusive. A importância econômica é representada, por exemplo, pelo aumento da taxa de formação de frutos (frutos por flor).

IBGE

Ceará tem queda na influência dos polinizadores

No Ceará, considerando o modo de produção, para as lavouras temporárias, o indicador médio saiu de 10,33% em 1996 para 16,27% em 2003. Para as permanentes, foi de 49,17% para 58,37%. Quando analisada a produção extrativista cearense, nota-se que ocorreu uma queda considerável, no indicador médio de contribuição dos polinizadores, no período analisado, saindo de 10,77% em 1996 para 2,63% em 2003. Em 2023, cinco obtiveram 100% de contribuição dos polinizadores, na lavoura permanente: Potiretama, Palhano, Miraíma, Itapiúna, Chaval

Horizontais

Falésias - A Olympikus realiza domingo a 12ª etapa de sua série de corridas pelo Brasil. Desta vez, o cenário é a Corrida das Falésias, em Beberibe. O percurso começa pela Praia das Fontes.

Aviões - A Embraer e a Força Aérea Portuguesa (FAP) festejam a entrega da terceira aeronave KC-390 Millennium para a FAP e o lançamento da campanha de testes em voo do A-29N, celebrado com a realização de um voo histórico em formação com ambas as aeronaves.

Viajar - Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revela que 53% dos brasileiros querem tirar férias no mês, e 51 milhões de pessoas devem viajar no período. No Ceará, as rotas aéreas registraram aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).