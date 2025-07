De volta ao Brasil, Texaco abre posto em Sobral (CE)

Foto: FERNANDO SOUTELLO - DIVULGAÇÃO IPIRANGA Marca Texaco é licenciada para a Ipiranga no Brasil

A partir desta sexta-feira, 18, a marca Texaco retorna ao Nordeste por meio de uma parceria com a Rede São Domingos. O primeiro posto fica em Sobral (CE). A Rede São Domingos será a revendedora exclusiva da Texaco na área. A inauguração faz parte do plano estratégico de expansão da marca no País.



Fundado há 30 anos em Sobral e atuando em diversos segmentos, o Grupo São Domingos opera seis postos Ipiranga.O Grupo São Domingos inaugurou em 2008 o primeiro posto da marca em Fortaleza.

A Texaco retornou ao mercado brasileiro de postos de combustíveis em 2024, com a primeira inauguração em Palhoça (SC). O Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a oferecer etanol com o aditivo Techron. A Ipiranga é a licenciada dos combustíveis Texaco no Brasil e responsável por sua comercialização, incluindo os produtos com a tecnologia Techron.