Mira fintechs e acerta pequenos

O aumento de 70% da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para fintechs, anunciado pelo Governo Federal, representa uma ameaça por tabela à saúde financeira dos pequenos negócios do setor de alimentação fora do lar.

Quem acende o forno é a Abrasel, a entidade que representa o setor. Embora a medida tenha como alvo as instituições financeiras digitais, o presidente-executivo Paulo Solmucci adverte que os efeitos colaterais atingem bem no meio bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e todo os pequenos empreendimentos de comércio e serviços. Todos estão cada vez mais dependentes de soluções digitais para operar.

Segundo o Plano de Restauração do Setor de Alimentação Fora do Lar, a digitalização da Abrasel, um dos pilares para o crescimento e a modernização do setor. A adoção de tecnologias como aplicativos de delivery, sistemas de gestão, meios de pagamento digitais e ferramentas de marketing online tem sido fundamental para aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e melhorar a experiência do cliente.

Margens são brutas

No entanto, a maioria dos estabelecimentos ainda enfrenta grandes obstáculos para avançar nesse processo. O setor é composto em larga medida por micro e pequenas empresas. Antevê-se que o aumento de tributação para fintechs tende a encarecer justamente os serviços que viabilizam a bancarização e a digitalização desses negócios — como maquininhas de cartão, contas digitais e antecipação de recebíveis.

O setor queixa-se. Diz já operar com margens apertadas e enfrenta dificuldades estruturais. Quase 40% dos estabelecimentos estão em atraso com o pagamento de tributos,segundo Solmucci. Muitos recorrem a empréstimos de curto prazo com juros elevados para manter o fluxo de caixa.

Com o aumento do imposto, as fintechs podem ser forçadas a encerrar isenções de taxas, elevar tarifas ou restringir o acesso a serviços — o que tende a agravar ainda mais o cenário, comprometendo a sustentabilidade dos negócios e desestimulando a formalização.

Contramão

Solmucci diz que a medida vai na contramão do que o setor precisa. Ele defende que o Governo reveja a medida e considere os impactos indiretos sobre os pequenos negócios. "O aumento de tributação para fintechs pode significar o fim de isenções, o retorno de tarifas e a redução da oferta de crédito aos pequenos. Isso afeta diretamente quem está na ponta, tentando manter seu negócio de pé".

CORE BUSINESS

Ceará tem pressa para alguém tocar seus aeroportos

O Aeroporto de Jericoacoara (em Cruz) - Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa - tem uma lista de serviços a serem feitos. Desemborrachamento da pista, pintura de faixas horizontais, medição de atrito, por exemplo, são urgentes.

São serviços especializados que já eram cobrados pela antiga gestora, a Infraero. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) costuma ser rigorosa na cobrança. Nessa hora, faz falta ao Governo ter alguém tocando a gestão. As multas que podem vir serão do Governo, não da prestadora que lá está. O melhor para o Estado é se livrar de demandas do tipo.

O aeroporto de Jericoacoara precisa até de ar condicionado. O secretário do Turismo tem pressa. Eduardo Bismarck não está disposto a despender energia para gerir aeroporto, o que não é o principal da pasta dele, o core business, como se diz no mundo corporativo. Ele prefere ganhar mundo em busca de voos. Os fretados, os charters, são determinantes.

JUSTIÇA MILITAR

Civil faz confusão no quartel e é condenado

O juízo da 9ª Auditoria Militar, sediada em Campo Grande, condenou um motorista de aplicativo pelo crime de desobediência à ordem legal de autoridade militar. O civil foi sentenciado a dois meses e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto. O caso ocorreu em novembro de 2024. Ao chegar ao Quartel-General da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá, para atender chamado de app, o motorista não respeitou os protocolos. Em vez de parar para identificação, deu ré e avançou em área restrita do quartel. Ao sair, em nova desobediência, bateu no portão da unidade.

SINISTRALIDADE

A conta dos planos de saúde é alta, mas é diferente

Só na última década, os planos de saúde acumularam reajuste de 383%. A alta é quatro vezes maior do que a inflação oficial do País, conforme levantamento do jornal Valor Econômico. O ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Rogério Scarabel, pondera.

Ele adverte que a lógica da conta acima é simplista, porque o cálculo é feito com base em sinistralidade. A sinistralidade do individual é menor porque o valor é maior. Mensalidade menos assistência, apesar de o público do individual gastar mais. As empresas têm dividido a conta desde sempre. O plano é benefício. Para não ficar sem, dividem a conta com os funcionários.

TEXAS-SOBRAL

Texaco volta ao Nordeste por Sobral

Desde sexta-feira, 18, a marca Texaco retornou ao Nordeste por meio de uma parceria com a Rede São Domingos. O primeiro posto fica em Sobral. A Rede São Domingos é a revendedora exclusiva da Texaco na área. A inauguração faz parte do plano estratégico de expansão da marca no País. Fundado há 30 anos em Sobral e atuando em diversos segmentos, o Grupo São Domingos opera seis postos Ipiranga.

O Grupo São Domingos inaugurou em 2008 o primeiro posto da marca em Fortaleza. A Texaco retornou ao mercado brasileiro de postos de combustíveis em 2024, com a primeira inauguração em Palhoça (SC). A Ipiranga é a licenciada dos combustíveis Texaco no Brasil.

PECÉM

Pernambucana toca obra de tancagem

A pernambucana Carrilho Infraestrutura, braço da pernambucana Construtora Carrilho, começou a construção de um novo terminal de armazenamento de combustíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A obra tem investimento estimado em R$ 430 milhões na primeira fase e contará com 13 tanques, totalizando capacidade de 130 milhões de litros de combustíveis.

A estrutura será classificada e alfandegada, com interligação direta ao Porto do Pecém. O prazo estimado para conclusão é de dois anos. Fala em cerca de 500 empregos diretos. Antes, empresa fez outras cinco grandes obras no setor. Na lista, terminais fluviais em Itacoatiara (AM), Porto Velho (RO), Santarém (PA) e Sinop (MT), além de participar da movimentação de combustíveis como etanol vindo do Centro-Oeste e derivados de petróleo.

Horizontais

Freezer cresceu - A Frosty completa 35 anos este mês. Desde 2020, a empresa declara ter multiplicado por 20 as suas receitas. No número de lojas, 123 novas unidades. Passou de cinco para 128, com um investimento declarado de mais de R$30 milhões. Expandiu para o Norte. Abriu cinco lojas em Belém.

Guerra sem fim - A plataforma O POVO+ lança no dia 28 o documentário "Guerra Sem Fim: Facções e Política". A produção revela como o crime organizado vem expandindo sua influência na política cearense, expondo casos como o do prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), preso antes de tomar posse por suposto envolvimento com facção criminosa. É dirigido pelo jornalista Demitri Túlio. O filme pode ser acessado pelo endereço: mais.opovo.com.br.

Extremamente - A Extrema Jaguar Land Rover, concessionária das marcas britânicas no Ceará, encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento declarado de 20% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado.

Vendas - A primeira quinzena de julho registrou 93.868 emplacamentos. Equivale a leve retração frente ao mesmo período de 2024 (-3,4%) e frente à quinzena imediatamente anterior (-3,2%). O desempenho reflete um movimento de estabilidade do setor, sem sinais consistentes de aceleração, com oscilações entre varejo e venda direta.

Acumulado - No acumulado do ano, 1.223.013 unidades, 4,3% acima do mesmo período de 2024 (1.172.902). O destaque do período foi o crescimento do canal showroom, com 54.360 emplacados, alta de 18,6% em relação à quinzena anterior. Entre as montadoras, destaques para Toyota: avanço de 0,8 p.p. (de 7,7% para 8,5%), BYD: 0,4 p.p. (de 3,4% para 3,8%) e Jeep: 0,3 p.p. (de 4,1% para 4,4%)