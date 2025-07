Mais de 14 mil músicas no Brasil têm "amigo" ou "amiga" no título

Foto: Marcos Hermes/Divulgação "Canção da América" foi escrita por Milton Nascimento, a princípio em inglês, para homenagear seu amigo sul-africano Ricky Fataar. Depois, Fernando Brant fez a versão em Português

A amizade é musical. Há mais de 14 mil músicas com a palavra “amigo” ou "amiga" no título, segundo levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). E por que isso? Porque o 20 de julho é o Dia do Amigo.

"Amigo" tem mais: 10 mil. "Amiga" está em 4.300 músicas. Existem ainda mais de 1.700 com “amizade”.

O ranking das obras mais regravadas no Brasil em 2025 também reforça a popularidade do tema: entre as canções com essas palavras no título, são mais de 372 regravações de músicas com “amigo”, mais de 41 com “amiga” e mais de 31 com “amizade”.

E você, qual a sua preferida sobre amizade?